55-річна жінка протягом року щодня пробігала повний марафон: як їй це вдалося (фото)

55-річна Хільде Досогне з Бельгії нещодавно встановила новий світовий рекорд за кількістю марафонів поспіль, пробігши 366 повних марафонів (понад 15 км) 2024 року.

Про це повідомляє Running Magazine.

30 травня 2024 року Хільде вже побила світовий рекорд серед жінок за кількістю марафонів поспіль – 150, встановлений Ерханою Мюррей Бартлетт – але вона не припиняла бігти до 31 грудня, коли зафіксувала свій 366-й повний марафон поспіль за рік. Це монументальне досягнення, яке можна порівняти з рекордом у чоловічій категорії, встановленим 2023 року бразильським бігуном Уго Фаріасом, який також пробіг 366 марафонів.

Пробігати 42,195 км на день, щодня, протягом року – це неймовірне навантаження на організм, але хоча Хільде доводилося долати втому і бурсит (хворобливе запалення суглобів), вона стверджує, що найскладнішим випробуванням для неї було психологічне напруження, пов'язане з необхідністю щодня з'являтися на стартовій лінії.

"Психологічно я недооцінила це", - сказала Хільде про виклик. "До цього важче підготуватися. Я починала кожен марафон в узгоджений час, щоб люди завжди знали, коли вони можуть долучитися до мого забігу. Звичайно, це не залишає багато місця для гнучкості. Ти завжди маєш бути на місці: в темряві, в холоді, під дощем, в будь-яку погоду. Відчуття свободи під час бігу повністю зникло".

Хільде Досогне / Фото: instagram.com/marathonwoman366

Більшість своїх марафонів Хільде пробігала навколо Watersportbaan, великого веслувального тренувального комплексу в Генті, пробігаючи 8 кіл по 5 км кожного разу, з додатковими 2,5 кілометрами, щоб досягти 42,195 км. На практиці вона завжди бігла доти, поки її GPS-годинник не показував 42,5 км, щоб бути впевненою. Підраховано, що 55-річна бельгійка пробігла щонайменше 2 000 кіл навколо Watersportbaan минулого року.

Цікаво, що Досогне весь рік працювала неповний робочий день, рано вставала на роботу і бігала близько чотирьох годин щодня, перш ніж повернутися додому. Це виснажувало її енергію, але вона розробила план разом із дієтологом, щоб переконатися, що її тіло має необхідні ресурси, щоб витримати це. На сніданок вона їла млинці з додатковим протеїновим порошком, доданим у тісто, під час щоденних марафонів вживала енергетичні гелі, після них випивала відновлювальний коктейль, а ввечері з'їдала бутерброд і вечеряла теплою їжею.

"На щастя, організм швидко адаптується. Наприклад, під час моїх перших марафонів мені все ще доводилося приймати 7 гелів, поступово мені було достатньо 5 на марафон", - розповіла вона.

Хільде Досогне / Фото: instagram.com/marathonwoman366

55-річна бігунка щомісяця змінювала дві пари кросівок і дуже покладалася на компресійні шкарпетки, щоб запобігти накопиченню молочної кислоти в литкових м'язах. Було декілька випадків, коли Хільде доводилося буквально повзти і продовжувати біг після декількох падінь, але найважчий момент настав одного разу, коли вона впала після пробіжки близько 25 км і злякалася, що зламала палець. Вона поквапилася до лікарні, щоб її обстежили, а потім пробігла повні 42,195 км, щоб переконатися, що її спроба встановити рекорд все ще дійсна. У результаті вона пробігла 69 км того дня.

Окрім встановлення нового світового рекорду для жінок, Хільде Досогне також вдалося зібрати понад 65 000 євро завдяки пожертвам для некомерційної організації BIG Against Breast Cancer. Говорячи про своє досягнення, 55-річна спортсменка зазначила, що хотіла б, щоб її рекорд "вважали не яскравим прикладом здорового способу життя, а прикладом особистої наполегливості".

Нагадаємо, 88-річний пенсіонер пробіг 42-кілометровий марафон і побив свій рекорд. Він доводить, що вік – це лише цифра.

Читайте також: