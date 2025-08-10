55-річний чоловік втік із нареченою неповнолітнього сина та одружився з нею: фото пари

Весільні каблучки / © Unsplash

У селі Баннагалі, штат Уттар-Прадеш, Індія, 55-річний чоловік шокував свою родину, одружившись із жінкою, яка мала побратися з його сином.

Про це пише Times of India.

Батько шістьох дітей Шакіл втік із 22-річною мешканкою сусіднього села Аєшою. За словами Шаббани, дружини Шакіла, він наполягав на влаштуванні шлюбу їхнього 17-річного сина Амана з Аєшою, попри її протести з фінансових причин і молодий вік сина. Проте, попри опір Шаббани та Амана, він залишався непохитним щодо шлюбу, аж поки одного дня не зателефонував з Делі, щоб повідомити родині, що сам одружився з Аєшею.

«Жінка, яка мала стати моєю невісткою, тепер стала дружиною мого чоловіка», — зазначила Шаббана в інтерв’ю індійським журналістам.

Шакіл та Аєша / © Соцмережа X

Як повідомляється, Шакіл часто відвідував Аєшу під приводом підготування до весілля, але його дружина стверджує, що від початку підозрювала їхній роман. Однак, коли вона запитала про це свого чоловіка, він нібито відповів словесними і навіть фізичними образами. Проте жінка продовжувала збирати докази, і коли вона показала Аману текстові повідомлення між Шакілом і Аєшею, 17-річний хлопець сказав батькові, що весілля скасовано.

Згодом, після від’їзду до Делі у справах, 55-річний чоловік зателефонував родині, щоб повідомити, що одружився з Аєшою, нареченою свого сина. Він не сказав їм, що взяв сімейні заощадження, понад 200 000 рупій (2400 доларів), і коштовності. За крадіжку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, але місцева поліція повідомила, що офіційної скарги не подано, тому вони не можуть вжити жодних заходів проти Шакіла.

