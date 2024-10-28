5500 повністю голих людей зібралися на мосту: навіщо вони це зробили (фото)

Тисячі чоловіків і жінок роздяглися догола на культовому мосту Сторі-Брідж в Брісбені, Австралія.

Про це повідомляє ABC.

Вони взяли участь у драматичній мистецькій фотосесії нью-йоркського художника Спенсера Туніка.

Подія відбулася в неділю, 27 жовтня, в рамках фестивалю Melt Festival, який присвячений квір- та ЛГБТ-культурі.

Все почалося з однієї фігури, що йшла вперед, а потім тисячі оголених тіл повільно рухалися мостом, коли перші промені світла впали на сталеві балки. Після цього 5500-тисячний натовп ліг на землю.

Голі люди на мосту Сторі-Брідж / Фото: instagram.com/spencertunick

"Все, про що я могла думати, це про те, як холодно, бо йшов дощ", - розповіла одна з учасниць Аларна Годжес. "Бетон замерзав. Потім вони змусили нас перевернутися на бік... Це було дуже цікаво, коли твоє обличчя стикалося з дупою іншої людини".

Тунік сказав, що хоча люди приїхали з Сіднея та Південно-Східної Азії, щоб стати частиною історичної фотографії, натовп переважно складався з мешканців Брісбена.

Спенсер фотографує людей в оголеному вигляді по всьому світу вже 30 років. Ця серія робіт, створена в Брісбені, під назвою RISING TIDE, присвячена цій річниці.

Нагадаємо, співачка на церемонії продемонструвала оголені груди і показала непристойний жест. 28-річна Ремі Вулф у провокаційному образі з'явилася на заході.

Читайте також: