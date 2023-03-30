56-річна вчителька одружується зі своєю ученицею: історія кохання жінок (фото)

Через їхню 25-річну різницю у віці люди думають, що пара – бабуся та онучка.

У США вчителька заручилася зі своєю колишньою ученицею.

56-річна Мішель Фостер перебуває у стосунках з 31-річною Монікою Кетчум.

Про це пише dailystar.co.uk.

Мішель Фостер та Моніка Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Вона викладала їй природничі науки у школі 2004 року. Тоді Кетчум була у сьомому класі.

Моніка розповіла, що вирішила зв'язатися зі своєю улюбленою вчителькою через Facebook приблизно через 16 років після того, як покинула клас. Жінки зустрілися, аби пообідати разом і стали близькими друзями.

Мішель Фостер та Моніка Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Мішель зустрічалася з жінками у минулому, а Моніка оголосила себе лесбійкою, коли вони зустрілися 2021 року. Вони розірвали свої попередні стосунки, щоби бути разом у травні 2022 року.

Ситуація набула серйозного оберту у вересні, коли Моніка освідчилася Мішель.

Мішель Фостер та Моніка Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Відтоді пара живе разом. Зараз вони планують весілля, яке має відбутися у червні 2023 року.

Кетчум зізналася, що через їхню 25-річну різницю у віці люди думають, що кохана - її мама або бабуся.

"Мене завжди приваблювали люди старшого віку. Люди завжди запитують, чи моя вона мама — я навіть нещодавно вигадала футболку з написом: "Ні, вона не моя мама". Я намагаюся відпустити це, але це дійсно боляче - вік не має значення для нас, то чому це важливо для інших людей?" – розповіла вона.

Мішель Фостер та Моніка Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Попри те, що люди не розуміють їхні стосунки, пара розповіла про себе у соціальних мережах. Вони пояснили, що хочуть "бути відкритими у спільноті, якій потрібен голос" - як через те, що вони ЛГБТ, так і через різницю у віці.

"Ми можемо кохати будь-кого", - додали закохані.

Нагадаємо, в Бразилії чоловік одружився одразу з 6 дружинами. Як вони живуть усі разом і обирають нових жінок.

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