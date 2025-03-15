56-річний чоловік засунув собі до ануса кокос: чим це закінчилося (фото)

Медик, який видалив із прямої кишки китайця 20-сантиметровий увімкнений вібратор, розповів, що у нього було чимало подібних випадків. Зокрема, він пригадав, коли у задньому проході 56-річного чоловіка застряг кокосовий горіх.

Про це пише NTK.

Інцидент стався ще торік. 56-річний тайванець страждав на закреп та не міг навіть помочитися, але чекав два дні, перш ніж звернувся по допомогу до медиків. Після огляду сканування показало, що кокос застряг у його прямій кишці, стискаючи уретру та заважаючи сечовипусканню.

Рентгенівський знімок тайванця / Фото: ViralPress

На порятунок прийшов доктор Чен Чжії. Попри використання різних інструментів і навіть надягання рукавичок, щоб вручну витягти кокос, він виявився "міцним горішком", який неможливо розколоти. Зрештою, у доктора Чена не було іншого вибору, окрім як зробити розтин, щоб витягти кокосовий горіх. Він був завдовжки 9 см, пише Daily Mail.

Кокос був завдовжки 9 см / Фото: ViralPress

Доктор Чен закликає тих, хто шукає сексуального задоволення, завжди ставити безпеку на перше місце і застерігає від небезпеки використання сторонніх предметів.

Нагадаємо, 54-річний чоловік засунув до уретри пінцет. Він кричав від болю після того, як предмет застряг.

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