57-річна жінка закінчила життя шляхом евтаназії: її прощальні слова (фото)

Вона ухвалила таке рішення після боротьби з виснажливою хворобою.

57-річна жінка розкрила причину свого рішення піти з життя шляхом евтаназії у несамовитому прощальному слові.

Про це пише BBC Scotland.

Евтаназію, яку часто називають "допоміжною смертю", застосовують до пацієнтів, які страждають на виснажливі хвороби з поганим прогнозом, що тривають протягом усього життя.

Ця практика вважається суперечливою з етичних міркувань та у багатьох країнах незаконна. Однак такі країни, як Нідерланди, Люксембург і Бельгія, дозволяють евтаназію у випадках, коли пацієнт невиліковно хворий або страждає на сильний біль.

Саме з цієї причини громадянка Нідерландів Едіна Слейтер-Енгельсман вирішила повернутися до Нідерландів після 30 років життя в Шотландії через важку форму міалгічного енцефаломієліту (МЕ).

Що таке міалгічний енцефаломієліт

Міалгічний енцефаломієліт (МЕ), також відомий як синдром хронічної втоми (СХВ) – це хронічне захворювання, яке може вражати різні частини тіла. Найпоширенішим симптомом розсіяного склерозу є сильна втома, яка може ускладнювати виконання повсякденних завдань, таких як приймання душу або їжі. Пацієнти також повідомляють про проблеми зі сном, затуманення свідомості та нездужання після фізичного або розумового навантаження (коли симптоми спалахують тижнями після будь-якої фізичної або розумової активності).

Невідомо, що спричиняє МЕ, і наразі не існує ліків від цього стану, а ускладнення хвороби іноді можуть призвести до смерті у важких випадках.

Записавши перед смертю серію відеозвернень, Едіна детально розповіла про те, як це – бути "прикутою до ліжка" цією хворобою.

Едіна Слейтер-Енгельсман / Фото: ВВС

Едіні діагностували розсіяний склероз у лютому 2020 року, і через декілька тижнів вона перейшла від активного способу життя, який містив їзду на велосипеді, плавання та піші прогулянки, до того, що не могла піднятися з ліжка.

"Ця хвороба забрала у мене все", - пояснила вона в серії відео, якими її родина поділилася з виданням.

Описуючи хворобу як "павутиння", вона продовжила: "Щоразу, коли ти намагаєшся вибратися, павутиння стає все тугішим і тугішим навколо тебе".

Далі вона розповіла, що через розсіяний склероз вона почувається ізольованою від своєї сім'ї через надзвичайну чутливість до "стимуляції".

"Я існую, але не живу, і цей стан став для мене нестерпним, і це триває вже довгий час, аж до того, що я хочу покінчити з життям", - пояснила Едіна.

Едіна Слейтер-Енгельсман / Фото: ВВС

Після того, як жінка вичерпала всі можливості лікування у Великій Британії, вона повернулася до Нідерландів 2023 року, де пройшла низку обстежень.

Після висновку, що інших варіантів лікування немає, Едіні надали можливість евтаназії, і вона померла через смертельну ін'єкцію в оточенні близьких родичів.

Родина Едіни сподівається, що розповідь про неї допоможе підвищити рівень обізнаності про розсіяний склероз та відсутність доступних варіантів лікування для хворих на нього.

Нагадаємо, смерть у "капсулі самогубця" скасували в останню хвилину. Стало відомо, у чому причина та хто мав померти.

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