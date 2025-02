57-річна жінка завагітніла після 22 років спроб – фото

У Чорногорії 57-річна жінка завагітніла після 22 років спроб.

Про це пише Need To Know.

Соня Міротіч та її 69-річний чоловік Марко подолали нелегкий шлях із великими зусиллями, стражданнями та операціями і тепер із нетерпінням чекають, що навесні вперше стануть батьками.

Їхня історія наполегливості привернула увагу людей з їхньої громади. В інтерв'ю місцевій пресі Соня розповіла, що у пари було вісім викиднів. Подружжя зробило перерву і на деякий час відмовилося від спроб зачати дитину.

Згодом Соня зустрілася з гінекологом, який направив її до іншої лікарки, яка потім відправила пару до Скоп'є, що в Північній Македонії. Там мешканка села Грбавці, що в муніципалітеті Подгориці, отримала донорські яйцеклітини, і процес минув успішно.

Соня та Марко / Фото: Jam Press

Після спроб зачати дитину понад двадцять років тому, через декілька днів вона буде на восьмому місяці вагітності.

Соня не змогла пройти процедуру ЕКЗ у себе на батьківщині, оскільки існує вікове обмеження для жінок, які використовують донорські яйцеклітини.

Вона заявила, що була готова здатися, але подруга пари, Зденка, підштовхнула їх продовжувати боротися за те, чого вони хотіли.

Соня та Марко / Фото: Jam Press

Пара з нетерпінням чекає на свого первістка, який з'явиться на світ приблизно через місяць.

