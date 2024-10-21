58-річна жінка нажахала обличчям після ботоксу: який вона має вигляд (фото)

Британка розповіла про жахливу ін'єкцію ботоксу, яка залишила її з болісними та непривабливими наривами.

Про це пише Daily Star.

Саманта Лаугер отримала ін'єкції ботоксу від косметолога, до якого вона раніше не зверталася. 58-річна жінка, яка мешкає в Чеширі, регулярно проходить косметичні процедури, але ніколи не стикалася з негативними побічними ефектами.

Підозрюється, що голка, яку використовували, була брудною або місце уколу не було належним чином очищене. У неї залишилися величезні фурункули на щелепі.

"Вперше мені поставили філери близько 10 років тому", - розповідає Саманта. "Вперше мене просто вмовила на це моя подруга. Тоді я про це не думала, це було спонтанно. Багато моїх друзів мають філери – це цілком нормально. На цю процедуру в серпні я пішла з подругою до нового майстра. У мене був філер в області підборіддя, і я попросила її зробити мені також і дрібні зморшки. Це було дуже спонтанно. Я думала, що це буде легка процедура. До цього мені робили філери, мабуть, тричі, і ніколи не було жодних проблем. Вона нанесла знеболювальний крем і почала вводити філер. Це зайняло, мабуть, близько 15 хвилин. Я відчувала, що це було дуже боляче, що ненормально. Моя подруга навіть сказала: "Я бачу, що ти мучишся".

Саманта Лаугер

Саманта занепокоїлася, але косметологиня заспокоїла її, сказавши, що потрібно просто прикласти холодний компрес.

Саманта мала їхати на весілля до близької подруги до Іспанії, але не захотіла їхати через фурункули, які з’явилися на її підборідді. "Все було дуже червоне, а вона повторювала: "Все буде гаразд, поклади холодний компрес і припини приймати аспірин", - пригадала жінка. "Почервоніння перетворилося на пухирі та величезні фурункули навколо мого підборіддя, і вони були просто повні гною. Мені було соромно в літаку – я не хотіла їхати, і я не виходила з готелю, коли ми приїхали туди. Я не пішла на весілля. Косметологиня сказала, що це мине. Здавалося, що краще ніколи не стане. Я звернулася до лікарів, і вони призначили мені антибіотики. Минуло вже сім тижнів, а у мене все ще залишаються струпи".

Саманта Лаугер

Коли Саманта повернулася з Іспанії, вона вирішила відвідати лікаря-косметолога, який спеціалізується на нехірургічних підходах для чоловіків і жінок.

"Він миттєво знав, що робити, і врятував мені життя. Він розсмоктував абсцеси і призначив мені різні антибіотики від прищів. Я ніколи не очікувала жодних побічних ефектів чи ускладнень. Цей досвід, безумовно, відштовхнув мене від будь-яких майбутніх процедур. Доктор сказав мені, що навіть якщо я захочу, я не зможу зробити жодної процедури щонайменше рік. Інфекція була настільки сильною, що може легко повернутися. Доктор вважає, що причиною могла бути брудна голка, недостатньо ретельне очищення обличчя або використання неправильного наповнювача. Ці процедури дійсно не варті того, вам потрібно звернутися до когось кваліфікованого, наприклад, до лікаря або медсестри. Соромно, коли таке трапляється, тому що ти сама це зробила – ти сама себе поставила в таке становище. Я почуваюся абсолютно збентеженою, коли ходжу вулицями. Краще б у мене були мої зморшки, ніж це".

Саманта Лаугер

Доктор майже закінчив лікування Саманти курсом антибіотиків і продовжить лікувати рубці, які залишилися на її обличчі.

"У її випадку їй пощастило", - сказав він.

Нагадаємо, жінка заявила, що понад рік не мила голову. Який вона має вигляд та якими інгредієнтами користується.

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