59-річна жінка схудла на понад 50 кг після невдалого шопінгу: фото до і після

Жінка схудла на 53 кілограми після походу крамницями з одягом.

Про це пише Mirror.

2012 року Еліс Інгман важила 115 кг.

Еліс Інгман до схуднення / Фото: mirror.co.uk

Вона почала додавати у вазі, коли їй було 20 років, і стан здоров'я став погіршуватися.

Еліс з чоловіком / Фото: mirror.co.uk

Але після незручного досвіду в примірочній вона вирішила змінити свій раціон, який містив вуглеводи, шоколад та чипси, на фрукти, салат та корисне домашнє карі.

Еліс зараз важить 62 кг. Вона пробігла три повні марафони та 10 напівмарафонів.

Еліс Інгман після схуднення / Фото: mirror.co.uk

59-річна жінка з Німеччини сказала: "Моя вага негативно позначалася на моєму здоров'ї. У мене був жахливий кислотний рефлюкс, мої ноги терлися одна об одну і це спричиняло хворобливі виразки, я задихалася після мінімальної фізичної активності. Одного дня я купувала новий робочий одяг, переконана, що на мені все ще 16-й розмір. Коли я опинилася в роздягальні в оточенні непідходящих спідниць 20 розміру, я зрозуміла, що мені потрібно щось зробити".

Пенсіонерка, яка живе з 67-річним чоловіком Кевіном та 23-річною донькою Лорен, додала: "Почуватися чудово у своєму одязі — це прекрасно, але моє здоров'я — найбільший подарунок з усіх".

Нагадаємо, через невдалу мамопластику м'язи грудей жінки розірвалися навпіл і закотилися до шиї. Тепер у неї залишилися постійні проблеми з правою рукою, яка набула дивного кольору.

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