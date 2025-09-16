6 причин, чому деякі кішки не відходить від господаря ні на крок

Кіт / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Кішки відомі своєю незалежністю, але іноді вони буквально не відходять від господаря. Така поведінка може здаватися кумедною або навіть дратувати, проте ветеринари наголошують: іноді вона сигналізує про важливі потреби вашого улюбленця.

Про це повідомило видання Catster.

Чому кіт не відходить від господаря

Проблеми зі здоров’ям і стрес

Якщо кішка раптово почала ходити за вами постійно, це може свідчити про хвороби, які викликають підвищений апетит, зокрема гіпертиреоз, діабет або порушення роботи травної системи. Також тварина може відчувати стрес чи страх через зміни в оточенні або розпорядку. У такому випадку вона шукає безпеки у присутності господаря. Нудьга

Домашні улюбленці, що весь час перебувають у приміщенні, нерідко страждають від браку активностей. Відсутність ігор та стимуляції призводить до нудьги, яку кішка намагається компенсувати, слідуючи за людиною. Тривога розлуки

Якщо ви часто залишаєте дім або повертаєтесь пізніше, ніж зазвичай, кішка може почати проявляти надмірну прихильність. Це типовий прояв тривоги розлуки, коли тварина намагається постійно бути поруч після вашої відсутності. Бажання чогось від господаря

Кішка може ходити за вами, коли їй щось потрібно: увага, гра чи можливість вийти на вулицю. Така поведінка — спосіб донести свої потреби. Ігрові інстинкти

Навіть удома кішки залишаються мисливцями. Вони можуть «підкрадатися» чи несподівано вискакувати з-за рогу, перетворюючи переслідування господаря на частину гри. Очікування годування

Найпоширеніша причина — їжа. Кішки звикають до розпорядку дня і можуть ходити за вами по п’ятах, коли настав час годування або якщо графік раптово змінився.

Фахівці наголошують: якщо ваш улюбленець різко змінив звички, став занадто нав’язливим чи проявляє інші тривожні симптоми, варто уважніше придивитися до його стану й за потреби звернутися до ветеринара.

Реклама

Нагадаємо, у соцмережах можна побачити безліч фотографій пухнастих «товстунів», які викликають усмішку та тисячі лайків. Їх називають «кульками щастя» чи навіть «антистресами на лапках». Але за цією милою картинкою часто приховується серйозна проблема — ожиріння у котів. Дізнайтеся більше інформації про недугу, яка може спіткати вашого улюбленця.