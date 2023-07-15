6-річна дівчинка двічі врятувала життя своєї мами за допомогою розумної колонки: що вона робила

Мама з Глазго, Шотландія, розповіла, як дочка двічі врятувала їй життя за допомогою розумної колонки.

Про це пише Mirror.

27-річній Еммі Андерсон поставили діагноз гіпертрофічна кардіоміопатія, коли їй було 15 років. Стан робить серцевий м'яз занадто товстим, щоб нормально функціонувати, а це означає, що минулого року Еммі довелося зробити пересадку серця.

Але вона, можливо, ніколи цього не зробила б, якби не її дочка Дарсі, яка змогла викликати допомогу, використовуючи сімейну розумну колонку Amazon Alexa.

Емма сказала: "Ми сказали Дарсі, що у мами болить серце, тому вона завжди знала, що я маю проблеми з серцем. Я налаштувала колонку так, що, якщо я знепритомнюю або відчую себе погано, все, що їй потрібно буде зробити, це сказати: "Alexa, виклич допомогу!". Колонка зателефонує моїй мамі, яка живе за рогом. І їй декілька разів доводилося так робити, вона навіть швидку викликала сама, і тоді мені було дуже погано. Я так пишаюсь нею, вона маленька суперзірка".

Емма Андерсон з донькою / Фото: mirror.co.uk

Через декілька днів після пересадки серця Емма вийшла заміж за свого партнера Коннера, хоча в неї "все ще були шви, коли вона йшла до вівтаря".

Вона каже, що тепер у неї "цілком нове" життя: "Я справді можу дійти до школи, забрати її та повернутися назад, чого я ніколи не могла робити раніше. На Великдень мені вдалося взяти Дарсі на плавання і до ігрового парку, фермерського парку, прості речі, які я не могла робити раніше, я можу робити зараз. Тепер я можу бути мамою".

Нагадаємо, мама врятувала немовля за секунду до того, як впала стеля. Усе могло закінчитися трагедією.

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