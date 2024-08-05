6-річна дівчинка не отримала паспорт через те, що її назвали на честь персонажа "Гри престолів"

Мама з Великої Британії залишилася "абсолютно спустошеною" після того, як її доньці відмовили у видачі паспорта через те, що її назвали на честь популярного персонажа "Гри престолів".

Про це пише ВВС.

Люсі розповіла, що її доньці, 6-річній Кхалісі, було відмовлено у видачі паспорта – чиновники сказали їй, що для цього потрібне схвалення Warner Brothers, оскільки вони володіють торговою маркою цього імені.

"Я була абсолютно спустошена, ми з нетерпінням чекали на нашу першу спільну відпустку", - сказала Люсі.

39-річна мама планувала їхню "омріяну" поїздку до паризького Діснейленду, коли отримала погану новину. "Я отримала листа з паспортного столу, в якому йшлося про те, що її ім'я є торговою маркою Warner Brothers. Я вперше чула про таке і була приголомшена", - пригадала вона.

Кадр із "Гри престолів"

Отримавши юридичну консультацію, розчарована мама дізналася, що її дочка має право використовувати це ім'я, і передала цю інформацію до паспортного столу.

"Я не розуміла і почувалася розчарованою. Якщо вона змогла отримати свідоцтво про народження, хіба тоді нічого не було помічено?", - сказала вона. "Я ніколи не думала, що ім'я можна зареєструвати як торгову марку".

Як повідомляється, пізніше до Люсі зателефонували з паспортного столу, щоб перепросити за помилку. Хоча чиновники сказали, що тепер вони зможуть оформити паспорт маленької Кхалісі, Люсі сказала, що вважає, що проблема була вирішена лише тому, що вона поскаржилася в соціальних мережах.

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"Якби я не написала про це в соціальних мережах, нічого б не було зроблено. Я б застрягла, не знаючи, що робити", - сказала вона, додавши, що до неї звернулися інші люди, які пережили щось подібне.

Зараз Люсі каже, що чекає на отримання паспорта своєї доньки, перш ніж забронювати нову поїздку до паризького Діснейленду.

"Я сподіваюся, що паспорт буде виданий найближчим часом, і мені пообіцяли, що зателефонують через декілька днів, щоб дізнатися, чи є прогрес", - розповіла вона виданню.

Вона також сподівається, що її історія може допомогти іншим, хто опинився в подібній ситуації.

"Я думаю, що в такій ситуації можуть бути й інші люди, яким нещодавно відмовили у видачі паспорта через щось подібне. Сподіваюся, тепер вони знають, що це можна вирішити", - сказала вона.

Нагадаємо, жінці заборонили користуватися таксі через ім'я. На санскриті воно означає "талан", але також є назвою сумнозвісного нацистського символу.

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