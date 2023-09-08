6-річна дівчинка стала наймолодшою у світі розробницею відеоігор - фото

У віці всього 6 років і 335 днів Сімар Хуран стала наймолодшою розробницею відеоігор у світі, створивши гру для дітей.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Для дітей цього віку немає нічого незвичайного в тому, щоб проводити більшу частину свого вільного часу за відеоіграми, але дівчинка з Бімсвілля, Онтаріо, Канада, вирішила, що теж хоче їх робити. Ось чому менше року тому вона почала вивчати програмування, відвідуючи три заняття на тиждень.

Батько Сімар, Парас, помітив здібності своєї дочки до математики та програмування.

"Сімар самостійно вивчила математику, переглядаючи відео на YouTube", - розповів він. "У дитячому садку вона могла займатися математикою за третій класі. Вона робила вироби та ігри з усього, що в неї було, іноді просто з макулатури. Я відчував, що вона, природно, досягне успіху у програмуванні, оскільки в неї було ідеальне поєднання навичок. Отже, я вмовив її спробувати демо-клас із програмування, який їй дуже сподобався!".

Сімар Хуран / Фото: guinnessworldrecords.com

Знайти курси програмування для Сімар було непросто, оскільки більшість інститутів програмування відмовлялися брати її через вік.

Розробка ігор потребує просунутого читання та письма, і більшості людей було важко повірити, що Сімар могла робити те й інше на такому високому рівні для свого віку. Однак після довгих пошуків вчителя було знайдено, і шлях розвитку Сімар нарешті почався.

Після декількох місяців занять вона вирішила, що хоче створити відеогру для дітей її віку.

Після відвідування сімейного лікаря, який відучив її та її старшу сестру не їсти нездорову їжу, їй спала на думку ідея гри, яку вона назвала Healthy Food Challenge.

"Лікар сказав, що мені потрібно харчуватися здоровою їжею, тому я вирішила зробити гру про здорову їжу і шкідливу їжу", - пригадала дитина.

Відеогра Сімар / Фото: guinnessworldrecords.com

Проте створити програму з нуля було непросто. Фактично, коли Сімар та її батько вирішили, що вона спробує завоювати титул Книги рекордів Гіннеса, вони зрозуміли, що мають лише чотири місяці, щоб досягти вікового обмеження.

"Сімар була сповнена рішучості і готова старанно працювати", - сказав Парас. "Ми збільшили кількість її занять, вона почала відвідувати 4 заняття на тиждень. У той же час вона займалася танцями, гімнастикою та карате, які теж хотіла продовжити. Уявіть собі шестирічну дівчинку, яка ходить до школи, а після цього має 1–2 уроки щодня, і їй доводиться виконувати проєкти з програмування, які вимагають 1–2 години практики щодня. Це було інтенсивно навіть для дорослого!".

Сімар Хуран / Фото: guinnessworldrecords.com

Сімар любить математику та програмування і каже, що хоче стати розробницею ігор, коли виросте. Нещодавно вона зробила свої перші кроки в галузі штучного інтелекту та машинного навчання. Це все корисні знання для всіх, хто серйозно ставиться до розробки освітніх ігор та застосунків для дітей.

Вона також має канал на YouTube під назвою Simar's World, за допомогою якого вона має намір спілкуватися з іншими дітьми і ділитися своїми ідеями щодо нових ігор.

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