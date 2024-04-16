6-річна дівчинка вбігла до будинку, охопленого полум'ям, та врятувала маму, брата і сестру – фото

Її рідні люди спали в момент пожежі.
У Великій Британії дівчинка у віці шести років врятувала свою сім'ю після того, як загорівся їхній будинок.
Про це пише Metro.
Олівія Паттерсон була на іншій стороні вулиці з подругою, коли абсолютно випадково побачила полум'я, що виривалося з її будинку в Північному Йоркширі.
За словами бабусі Олівії, хоча інші сусіди були на вулиці, ніхто навіть не подумав попередити її матір і дітей, тому що на під'їзній дорозі не було машини, і вони не зрозуміли, що вони вдома.
Пожежа почалася в сусідньому будинку 4 квітня і швидко перекинулася на верхній поверх їхнього дому з трьома спальнями, знищивши майже все майно сім'ї.
Коли Олівія забігла до будинку, вона побачила 29-річну маму Лору, яка спала на дивані з молодшими дітьми Джоелом-Джеймсом і Тіффані. Олівія розбудила всіх трьох, і завдяки її зусиллям вони врятувалися від вогню неушкодженими.
Її бабуся, 54-річна Сейді Гелдер, каже, що вона "дуже пишається дивовижною внучкою за те, що вона врятувала її сім'ю від загибелі. Вона сказала: "Ми дуже пишаємося нею. Ми не можемо повірити, що Олівія вивела Лору – їй шість років і вона забігла до будівлі, що палає".
Наразі триває розслідування, але родині повідомили, що причиною пожежі міг стати телефонний зарядний пристрій.
Сейді розповіла: "Вона кричала: "Прокинься, мамо, будинок горить, розбуди дітей. Люди на вулиці не думали, що в будинку хтось є, тому що на під'їзній дорозі не було машин".
Бабуся додала, що зараз сім'я зупинилася в Airbnb, тому що втратила майже все, що було в будинку під час пожежі.
"Їм вдалося дістати декілька дитячих речей, але все інше зникло, включно з подарунками на день народження", - каже вона. "Люди жертвували ліжка, постільну білизну, рушники – все, що їм було потрібно. Вона мала б отримати інший будинок від держави, але це все дрібниці, тож це лише для того, щоб допомогти їй відновити все".
Колишні колеги Лори створили сторінку для збору коштів, щоб допомогти підтримати сім'ю.
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