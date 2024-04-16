6-річна дівчинка вбігла до будинку, охопленого полум'ям, та врятувала маму, брата і сестру – фото

У Великій Британії дівчинка у віці шести років врятувала свою сім'ю після того, як загорівся їхній будинок.

Про це пише Metro.

Олівія Паттерсон була на іншій стороні вулиці з подругою, коли абсолютно випадково побачила полум'я, що виривалося з її будинку в Північному Йоркширі.

За словами бабусі Олівії, хоча інші сусіди були на вулиці, ніхто навіть не подумав попередити її матір і дітей, тому що на під'їзній дорозі не було машини, і вони не зрозуміли, що вони вдома.

Пожежа почалася в сусідньому будинку 4 квітня і швидко перекинулася на верхній поверх їхнього дому з трьома спальнями, знищивши майже все майно сім'ї.

Будинок сім'ї / Фото: SWNS

Коли Олівія забігла до будинку, вона побачила 29-річну маму Лору, яка спала на дивані з молодшими дітьми Джоелом-Джеймсом і Тіффані. Олівія розбудила всіх трьох, і завдяки її зусиллям вони врятувалися від вогню неушкодженими.

Її бабуся, 54-річна Сейді Гелдер, каже, що вона "дуже пишається дивовижною внучкою за те, що вона врятувала її сім'ю від загибелі. Вона сказала: "Ми дуже пишаємося нею. Ми не можемо повірити, що Олівія вивела Лору – їй шість років і вона забігла до будівлі, що палає".

Олівія з мамою та братом і сестрою / Фото: SWNS

Наразі триває розслідування, але родині повідомили, що причиною пожежі міг стати телефонний зарядний пристрій.

Сейді розповіла: "Вона кричала: "Прокинься, мамо, будинок горить, розбуди дітей. Люди на вулиці не думали, що в будинку хтось є, тому що на під'їзній дорозі не було машин".

Бабуся додала, що зараз сім'я зупинилася в Airbnb, тому що втратила майже все, що було в будинку під час пожежі.

"Їм вдалося дістати декілька дитячих речей, але все інше зникло, включно з подарунками на день народження", - каже вона. "Люди жертвували ліжка, постільну білизну, рушники – все, що їм було потрібно. Вона мала б отримати інший будинок від держави, але це все дрібниці, тож це лише для того, щоб допомогти їй відновити все".

Олівія з мамою / Фото: SWNS

Колишні колеги Лори створили сторінку для збору коштів, щоб допомогти підтримати сім'ю.

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