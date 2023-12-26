6-річний хлопчик без супроводу полетів не тим літаком: де опинилася дитина

Він був за чотири години їзди від місця призначення.

У США шестирічний хлопчик без супроводу полетів не на тому літаку.

Про це пише WINK News.

Дитину відвезли за сотні кілометрів від своєї родини після того, як авіакомпанія Spirit Airlines посадила його не на той рейс.

У розпал передсвяткових поїздок Каспер мав вилетіти з міжнародного аеропорту Філадельфії до міжнародного аеропорту Південно-Західної Флориди у Форт-Майєрсі. Це був перший в житті політ хлопчика. Натомість він сів на рейс до Орландо – за чотири години їзди від наміченого пункту призначення.

Марія Рамос, бабуся, розповіла про паніку, яка почалася, коли її онук не вийшов із літака у Форт-Майєрсі.

"Вони сказали мені: "Ні, його немає на цьому рейсі. Він запізнився на рейс". Я відповіла: "Ні, він не міг запізнитися на рейс, бо маю талон на реєстрацію", — поділилася Рамос. "Я побігла до літака до стюардеси і запитала її: "Де мій онук? Його передали вам у Філадельфії?" Вона сказала: "Ні, зі мною не було дітей".

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Spirit Airlines визнала помилку, але заявила, що Каспер постійно перебував під наглядом.

"Дитина завжди була під наглядом члена Spirit Team, і щойно ми виявили помилку, ми негайно зробили кроки, щоб зв'язатися з сім'єю і відновити їхній зв'язок", - йдеться у заяві авіакомпанії.

Рамос поїхала до Орландо після того, як їй зателефонував онук і сказала, що Spirit Airlines запропонувала відшкодувати поїздку на машині. Але бабуся хоче знати, як узагалі сталася помилка.

"Я хочу, щоб вони зателефонували мені. Розкажіть мені, як мій онук опинився в Орландо", - сказала вона. "Як це відбулося?".

Нагадаємо, жінка неочікувано отримала спадок від родички, про існування якої навіть не знала. Спершу вона подумала, що це жарт.

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