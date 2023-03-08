6-річному хлопчику через моторошний ритуал відрізали статеві органи: подробиці

У Південній Африці в чагарнику знайшли 6-річного хлопчика, який лежав весь у крові. Виявилось, що дитині відрізали статеві органи.

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався у місті Боксбург в провінції Гаутенг Південної Африки. Там місцеві жителі виявили у пустирі біля золотовидобувної шахти закривавленого хлопчика. Виявилось, що зловмисники відрізали йому геніталії. Дитину одразу госпіталізували. Медикам вдалось врятувати потерпілого.

Фото: mirror.co.uk

Місцеві жителі налякані такою подією. Вони вважають, що дитину покалічили сатаністи або ж прихильники магії вуду, які вилучають у людей частини тіла.

Поліція підтвердила моторошний випадок, проте відмовилась коментувати подробиці. Зараз дитина перебуває у стабільному стані.

Нагадаємо, оголошена померлою 31 рік тому жінка, яка пророкувала кінець світу, несподівано знайшлася.

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