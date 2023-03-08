6-річному хлопчику через моторошний ритуал відрізали статеві органи: подробиці

Медикам вдалось врятувати хлопчика.
У Південній Африці в чагарнику знайшли 6-річного хлопчика, який лежав весь у крові. Виявилось, що дитині відрізали статеві органи.
Про це пише mirror.co.uk.
Інцидент стався у місті Боксбург в провінції Гаутенг Південної Африки. Там місцеві жителі виявили у пустирі біля золотовидобувної шахти закривавленого хлопчика. Виявилось, що зловмисники відрізали йому геніталії. Дитину одразу госпіталізували. Медикам вдалось врятувати потерпілого.
Місцеві жителі налякані такою подією. Вони вважають, що дитину покалічили сатаністи або ж прихильники магії вуду, які вилучають у людей частини тіла.
Поліція підтвердила моторошний випадок, проте відмовилась коментувати подробиці. Зараз дитина перебуває у стабільному стані.
Нагадаємо, оголошена померлою 31 рік тому жінка, яка пророкувала кінець світу, несподівано знайшлася.
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