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У Китаї жінка, яка після косметичної операції втратила можливість повністю заплющувати очі навіть під час сну, зіткнулася з новим ударом. Попри серйозні наслідки для здоров’я та визнану інвалідність, суд зобов’язав її виплатити значну суму лікарю, який проводив процедуру.

Про це пише Oddity Central.

Історія жінки на прізвище Ван триває вже понад шість років і стала резонансною в Китаї. У червні 2020 року вона звернулася до клініки пластичної хірургії Meixi у місті Сучжоу провінції Цзянсу, щоб зробити популярну косметичну процедуру — операцію з формування подвійної складки повіки, відому також як азіатська блефаропластика.

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За процедуру жінка заплатила 12 тисяч юанів (близько 1 800 доларів). Операцію провів хірург на прізвище Мен, який також представлявся директором із маркетингу клініки.

Після втручання Ван відпустили додому того ж дня. Однак уже вночі вона почала відчувати сильний біль. Зателефонувавши лікарю, жінка почула запевнення, що її стан є нормальним і неприємні симптоми зникнуть за декілька днів.

Проте ситуація лише погіршувалася. Біль не минав, повіки почали вивертатися назовні, а з очей постійно виділялася рідина, яка стікала обличчям. Згодом Мен припинив відповідати на її дзвінки, і жінка була змушена звернутися до іншого медичного закладу.

«Лікарі однієї з великих лікарень виявили, що вони пошкодили мої слізні протоки та неправильно провели операцію на повіках, — розповіла Ван. — Вони порадили мені зробити ще одну операцію, щоб виправити цю помилку».

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Китаянка після невдалої пластики / © скриншот з відео

Згодом жінка перенесла корекційне втручання, однак повністю усунути наслідки не вдалося. Через пошкодження повік вона втратила можливість повністю заплющувати очі навіть під час сну.

2022-гоі спеціальна експертиза офіційно визнала її травму інвалідністю дев’ятого ступеня. За місцевою класифікацією десятий ступінь вважається найважчим.

«Операція залишила після себе серйозні наслідки. Мені було так соромно, що я не наважувалася йти на роботу чи зустрічатися з кимось. Після цього я страждала на депресію та безсоння», — розповіла жінка.

Пізніше Ван звернулася до суду. Під час розслідування з’ясувалося, що Мен не мав ліцензії на здійснення медичної практики, а клініка, де проводилася операція, також працювала без необхідних дозвільних документів.

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До винесення вироку представники Мен запропонували постраждалій укласти мирову угоду. Таким чином лікар намагався уникнути можливого кримінального покарання.

Зрештою сторони досягли домовленості. За її умовами Мен мав виплатити Ван 850 тисяч юанів (приблизно 125 650 доларів) компенсації. Водночас жінка погодилася видалити всі свої дописи в соціальних мережах про пережите, не звертатися до ЗМІ та не подавати нових позовів щодо цієї справи.

Китаянка після невдалої пластики / © скриншот з відео

У договорі також був прописаний штраф: якщо Ван порушить ці умови, вона повинна буде виплатити Мен 400 тисяч юанів (майже 59 тисяч доларів).

Жінка сподівалася, що після врегулювання конфлікту зможе нарешті повернутися до звичного життя. Однак невдовзі, за її словами, Мен почав публікувати відео в соціальних мережах, де ображав її та звинувачував її брата в шахрайстві.

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У відповідь невістка Ван оприлюднила документи, які підтверджували факт незаконної медичної практики. Сама жінка також записала декілька відеозвернень, у яких розповіла про власний досвід і наслідки операції.

Саме це стало підставою для нового судового розгляду. Оскільки Ван публічно розповіла про свою історію, суд визнав це порушенням умов мирової угоди.

На початку цього року суд став на бік хірурга та зобов’язав жінку виплатити передбачений договором штраф у розмірі 400 тисяч юанів. Спроби домогтися перегляду рішення через прокуратуру вищої інстанції результату не дали. 23 травня її звернення було остаточно відхилене.

Тепер жінка має виплатити компенсацію людині, яку раніше звинувачувала у проведенні незаконної операції та завданні шкоди її здоров’ю.

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«Захистити свої права дуже важко. Нехай моя історія стане уроком для всіх жінок. Добре подумайте, перш ніж робити пластичну операцію, бо це може призвести до довічного жалю», — нещодавно попередила Ван у соцмережах.

Нагадаємо, учасниця "Холостяка" шокувала невдалою пластичною операцією.

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