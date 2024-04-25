60-річна жінка отримала право на участь у "Міс Аргентина" завдяки шокувальному молодому вигляду

60-річна юристка і журналістка з Буенос-Айреса Алехандра Маріса Родрігес нещодавно здобула титул "Міс Буенос-Айрес" і пройшла відбір на конкурс краси "Міс Аргентина".

Про це пише Oddity Central.

Наприкінці минулого року конкурс краси "Міс Всесвіт" став більш інклюзивним, скасувавши вікове обмеження, яке діяло від 1958 року. Від 2024-го конкурс більше не обмежується жінками віком від 18 до 28 років. У правилах лише згадується, що для участі жінки мають бути повнолітніми, що відчинило двері для багатьох більш зрілих претенденток, включно з приголомшливо молодявою 60-річною жінкою.

Алехандра Маріса Родрігес / Фото: instagram.com/miss.universo_buenos_aires

Алехандра нещодавно стала вірусною в соціальних мережах латиноамериканців після того, як виграла титул "Міс Буенос-Айрес", попри те, що змагалася з десятками набагато молодших жінок.

"Я дуже схвильована і пишаюся тим, що виграла титул. Я хочу показати всім жінкам, що краса не має віку і що ми можемо долати бар'єри", - сказала Родрігес на сцені. "Я тренувалася фізично, працювала над своєю впевненістю та вдосконалювала свої навички на сцені. Я хотіла показати, що розширення прав і можливостей жінок не має меж".

Молодість 60-річної жінки вже спричинила палкі дискусії в Інтернеті щодо її віку: багато хто заявляє, що шокований тим, що жінці більше 40 років, а інші стверджують, що вона має хороші шанси на наступному етапі перегонів за титул "Міс Всесвіт" – конкурсі "Міс Аргентина". Конкурс відбудеться 25 травня, і в ньому візьмуть участь претендентки з інших аргентинських територій.

Алехандра Маріса Родрігес / Фото: instagram.com/alejandramarisa.rodriguez

Говорячи про свою зовнішність і про те, як їй вдається мати такий гарний вигляд, Алехандра розповіла, що вона займається спортом тричі на тиждень, практикує інтервальне голодування і намагається харчуватися якомога здоровіше, а також використовує хороші креми для шкіри. Родрігес, яка є розлученою і незаміжньою, пожартувала, що її статус, можливо, сприяв її успіху в нещодавньому конкурсі.

"Я думаю, що судді побачили мою впевненість і мою пристрасть представляти жінок мого покоління. Я сповнена рішучості боротися за корону "Міс Всесвіт Аргентина 2024", - сказала вона. "Краса не має терміну придатності, щоб бути красивою, потрібно просто довіряти собі і бути справжньою".

Нагадаємо, біогакер Браян Джонсон розсекретив інгредієнт, який він використовує щодня, щоб жити вічно. Він його активно вживає протягом останніх трьох років.

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