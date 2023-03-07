60-річний чоловік зробив понад тисячу відтискань за годину, щоб побити рекорд Гіннеса

У Флориді (США) 60-річний Роб Стірлінг, ймовірно, встановив рекорд Гіннеса, виконавши 3264 відтискань за одну годину.

Про це пише UPI.

За словами чоловіка, він вирішив побити рекорд австралійця Даніеля Скалі, який у квітні 2022 року зміг відтиснутись 3182 рази.

Роб Стірлінг сказав, що він уже неофіційно побив рекорд під час конференції в Майамі, тому він вирішив зробити це офіційно, поставивши особисту ціль – 3200 відтискань.

У підсумку чоловік перевершив свої попередні ставки та виконав 3264 відтискання за відведений час.

Він сказав, що відео вже передали до Книги рекордів Гіннеса для офіційної перевірки.

Наразі атлет роздумує над встановленням іншого рекорду.

"Також є однохвилинний світовий рекорд – це 144 відтискання за одну хвилину, і я задумав це зробити, коли тренувався", - сказав він.

Нагадаємо, оголошена померлою 31 рік тому жінка, яка пророкувала кінець світу, несподівано знайшлася.

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