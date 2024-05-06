60-річному чоловікові погрожували арештом за татуювання на животі – фото малюнка

Попри це, він не шкодує про малюнок.

В Іспанії поліцейські погрожували заарештувати британця через його татуювання на животі.

Про це пише New York Post.

60-річний власник бару на пенсії Річард Гарт на свій 40-й день народження набив непристойний малюнок – оголену жінку із розставленими ногами.

"Якби я отримував по фунту за кожного, хто просив сфотографуватися з ним, я був би дуже багатою людиною", - сказав він в інтерв'ю Southwest News Service.

Річард Гарт / Фото: SWNS

Втім, правоохоронці не завжди так радіють татуюванням з позначкою "Х".

"Я був у Бенідормі, було дуже спекотно, я зняв кофту, і тут підійшли двоє поліцейських і сказали, щоб я прикрився, інакше вони одягнуть на мене кайданки", - пригадав він. "Ми трохи посперечалися – мені довелося носити футболку до кінця відпустки".

Чоловік поділився, що він надихнувся братом свого тату-майстра, у якого було татуювання "оголеної жінки", і подумав, що "може піти ще далі".

"Очевидно, що це трохи непристойно, але мене це ніколи не турбує", - сказав він про татуювання, яке вже два десятиліття намальоване на його животі.

Річард Гарт / Фото: SWNS

Партнерку Гарта, 66-річну Кей Рітчі, непристойне татуювання не турбує, і чоловік каже, що його 38-річна донька Мелісса і 35-річний син Алекс "не проти" цього.

Однак він зізнався: "Мені доводиться приховувати це перед онуками".

Нагадаємо, у Таїланді п'яному туристу зробили непристойне тату. Користувачі розтлумачили сексуальне значення напису.

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