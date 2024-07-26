60-річну жінку з інвалідністю забрали поліцейські через пікантну витівку – кумедне відео

Жінка була спантеличена, коли дізналася про причину, через яку її 60-річну маму випровадили додому співробітники поліції.

Британка зняла на відео, як вона розпитує свою матір про її витівки.

Як виявилося, пенсіонерку з інвалідністю та її бойфренда зупинили поліцейські рано-вранці за те, що вона "робила погані речі в машині". Мама зізналася у своїх пікантних витівках, стверджуючи, що її партнер зізнався їй у коханні, і вона вирішила "показати йому своє кохання".

Жінка поділилася, що поліція викликала її доньку, тому що не могла забрати її до відділку без колісного крісла. Вона пояснила, що її не заарештовували, їй сказали вийти з машини її хлопця і повернутися додому близько 4 ранку. Однак у матері лише одна нога, а її колісне крісло залишилося вдома, оскільки вона "планувала залишитися на вулиці", тож вона не знала, як повернеться додому.

Її дочка розсміялася, перш ніж сказати, що її мама "поводиться, як підліток". Вона додала: "Лише тебе могла привезти поліція в будь-яку годину ночі... Чому вони поводяться з тобою, як з дитиною, що втекла? Тобі 60 років... Ти буквально щойно вийшла з лікарні, не минуло й двох місяців? Навіть місяця не минуло. А ти вже потрапляєш у неприємності і тебе забирає поліція, тому що ти виходиш на дорогу і робиш бозна-що з чоловіком... Ти поводишся як підліток, а я поводжуся як мама, якщо чесно".

Користувачі TikTok були просто в істериці від цього відео, а в коментарях вони висміювали цю ситуацію: "Я на боці мами на 100%"., "Це відео стає все смішнішим, чим далі, тим більше".

Нагадаємо, "Санта-Клаус" застряг у вентиляційній трубі під час спроби пограбування казначейства. Його врятували пожежники.

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