60-річний мер надіслав відео своєї мастурбації не туди, куди планував: подробиці курйозу

Мер надіслав відео своєї мастурбації адвокатці / © pixabay.com

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Мер міста Майнот, штат Північна Дакота, США, подав у відставку після того, як надіслав вульгарне відео, на якому він мастурбує, жінці-чиновниці через декілька хвилин після їхньої телефонної розмови, в якій вони обговорювали самогубство офіцера поліції.

Про це повідомляє Daily Star.

60-річний Том Росс надіслав непристойне повідомлення 40-річній адвокатці Стефані Штальхайм. Він стверджував, що записав «сексуальне відео» для своєї дівчини, ім’я якої починається на «С», під час обідньої перерви, але випадково надіслав його Стефані, чиє ім’я було збережено в його телефоні як «міська прокурорка».

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1 квітня він подав у відставку з посади мера після нетривалого розслідування сексуальних домагань.

Росс сказав у своїй заяві: «Я беру на себе відповідальність за цю помилку. Я намагався негайно її виправити, але не зміг. Рішення, яке я ухвалив, відповідає всій моїй роботі від імені міста Майнот. Я вкладаю своє серце і душу в цю громаду».

Штальхайм розповіла слідчим, що розмовляла з Россом про самогубство поліцейського за декілька хвилин до того, як отримала відео, на якому мер задовольняє себе. Росс негайно зателефонував Стефані, щоб пояснити, що сталося, і попросив її видалити відео, не переглядаючи його, і залишити цей інцидент між ними двома.

Коли Росс описав зміст відео, яке він просив її видалити і яке вона ще не бачила, Штальхайм сказала, що вона «фізично зомліла і впала зі стільця» через «комбінований стрес» від отримання відео з непристойними діями незабаром після того, як дізналася про смерть офіцера.

Коли вона хотіла видалити відео, то побачила ерегований пеніс Росса і вирішила, що занадто засмучена, щоб впоратися з видаленням.

Колега погодився видалити відео від її імені, але в процесі випадково натиснув «play». Пізніше вона розповіла, що на ньому був зображений чоловік, який мастурбував.

Стефані подала офіційну заяву про домагання через два тижні, вимагаючи офіційних вибачень від мера і просячи його розглянути можливість подати у відставку.

Розслідування встановило, що Росс «безпосередньо спричинив нездатність Штальхайм працювати в середовищі, вільному від необґрунтованих сексуальних домагань, і створив образливе робоче середовище».

Росс написав у заяві про відставку до ради: «У мене були професійні та поважні стосунки з усіма співробітниками City of Minot, з якими мені доводилося зустрічатися. Я пишаюся цим. На жаль, я підвів їх як лідер, як і багатьох у нашій громаді».

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