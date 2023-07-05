61-річний чоловік продає все майно заради втілення мрії: скільки коштує "його життя" (фото)

Він продає все "одним пакетом".

Австралієць вирішив продати все, що має, та мандрувати світом.

Про це пише 9news.com.

Стівен Тол пропонує щасливому покупцю свою роботу, будинок площею 900 квадратних метрів, автомобілі та інше одним пакетом угод за ціною 1,5 мільйона доларів.

Будинок Стіва / Фото: 9news.com.au

Чоловік продає все майно / Фото: 9news.com.au

Покупець також отримає повністю обладнаний будинок на колесах / Фото: 9news.com.au

Автотранспортний бізнес Тола, який він розвивав протягом десяти років, також є частиною угоди.

Покупець також отримає повністю обладнаний будинок на колесах, три автомобілі, набір спортивного спорядження та колекцію музичних інструментів.

Будинок на колесах та авто Стіва / Фото: 9news.com.au

"Я хотів би побачити когось, у кого є, можливо, підлітки або молоді люди, які можуть насолоджуватися всім у будинку", - сказав він.

61-річний чоловік каже, що його пропозиція – це золотий квиток до мрії вирушити у подорож світом.

Втім, Стівен пожартував, що свою кохану дружину він не продає.

Стівен Тол / Фото: 9news.com.au

Нагадаємо, чоловік розсекретив формулу та сім разів виграв у лотерею. Він заробив понад мільйон доларів.

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