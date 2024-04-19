61-річний чоловік "зламав" процес старіння: 30 лікарів допомагають йому дожити до 110 років

61-річний чоловік, який стверджує, що його біологічний вік – 38 років, розповів, як він "зламав" процес старіння.

Про це пише Daily Star.

Інженер з мережевої безпеки Дейв Паскоу з Мічигану поділився своїми ретельно розробленими планами фізичних вправ і дієти, стверджуючи на своєму веб-сайті, що він приймає 158 харчових добавок на день. Тепер Дейв присвятив своє життя поверненню генетичного годинника назад, ставши "біогакером на повну ставку".

"Я не хочу, щоб моє здоров'я закінчилося раніше, ніж тривалість мого життя", - зазначив він. "Моя мета – зробити їх максимально рівними. Я розраховую дожити щонайменше до 95 років у чудовій формі... Якщо не до 110 років".

Дейв Паскоу / Фото: Dave Pascoe/Facebook

Наслідувач Бенджаміна Баттона більше не заводить будильник і спить, поки не прокинеться природним чином, що зазвичай відбувається на сході сонця. Потім Паскоу займається своєю ранковою рутиною, яка починається з 15-хвилинної розтяжки на підлозі і п'яти хвилин на мінібатуті.

Потім біогакер чистить зуби, вишкрібає язик і чекає годину, перш ніж прийняти дуже розумні 82 добавки, зокрема кальцій-D-глюкарат і пігулку вітаміну D3.

Після того, як вони перетравлюються, Дейв виходить на вулицю, щоб "подихати" сонячним світлом і зробити коротку пробіжку разом із тренуванням, яке зосереджене на силовому тренуванні з обтяженнями. Потім він розслабляється в сауні, після чого 45 хвилин медитує. Це все перед сніданком, який зазвичай складається з одного зеленого банана та чашки ягід з горіхами та чіа.

Дейв Паскоу / Фото: Dave Pascoe/Facebook

Паскоу, який змагається з відомим біогакером Браяном Джонсоном у своєму прагненні до безсмертя, є гнучким у своєму розпорядку дня: "Якщо трапляється щось, що заважає виконувати одну або декілька з них, я не переймаюся через це", - каже він. "Хоча мати хорошу структуру та дисципліну – це круто, деякі з найкращих речей у житті відбуваються спонтанно! Мій "особистий час" надзвичайно важливий для мене, тому я його планую, але я не пропущу можливість провести якісний час з іншими. Як самотній чоловік, який живе сам, я завжди проміняю тренування, сауну чи біогак на якісне спілкування з іншими людьми".

Браян Джонсон / Фото: instagram.com/bryanjohnson_

Сексоголік є рідкісним біогакером – він їсть м'ясо, часто обираючи органічну яловичину, вирощену на траві, курей з вільного вигулу або рибу, виловлену в дикій природі. Проте Паскоу не рахує калорії. "Обмежуючи прості вуглеводи більшу частину часу, я їм стільки, скільки хочу, не набираючи зайвої ваги і, очевидно, не збільшуючи швидкість свого старіння".

Коли його бурхливий день добігає кінця, Паскоу лягає спати рано, але не раніше, ніж вип'є ще десятки добавок, намаститься сироватками і складе "подумки список щоденних благословень". Дейв також звернувся до понад 30 лікарів у пошуках вічної молодості.

Нагадаємо, раніше біогакер-мільярдер Браян Джонсон розсекретив рецепти свого обіду та десерту. Кожна калорія у його дієті "має бути спрямована на підтримання життя".

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