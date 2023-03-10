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62-річна бабуся хоче восьму дитину від чоловіка, який молодший за неї майже на 40 років

62-річна бабуся хоче восьму дитину від чоловіка, який молодший за неї майже на 40 років

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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62-річна бабуся хоче восьму дитину від чоловіка, який молодший за неї майже на 40 років

Фото: Ladbible / Фото: Theladbible

62-річна жінка вже є матір’ю семи дітей і бабусею.

Відома пара TikTok Шеріл МакГрегор, якій 62 роки, і 25-річний Куран Маккейн планують народити дитину від сурогатної матері. Це буде восьма дитина Шеріл. 

Про це пише Ladbible.

Зазначається, що МакГрегор вже є матір’ю семи дітей і бабусею. Попри це, жінка захотіла виховати ще одну дитину разом із молодим партнером. 

Після того, як їхні фоловери дізналися цю новину, популярна пара попала під хвилю критики, а також за їхні плани витратити 120 000 фунтів стерлінгів (144 453 дол. США) на сурогатне материнство. 

Попри це, подружня пара, вони одружили минулого року, не відмовляється від планів. МакГрегор стверджує, що її вік не вплине на її здатність бути хорошою матір’ю. Вона розповіла, що зараз мають на вибір три жінки для сурогатного материнства. Якщо це не вдасться, то не відкидають варіант усиновлення.

"Ми дуже щасливі, це щасливий, здоровий шлюб. Ми хочемо створити сім'ю, і це все, що у нас є, у нас все добре", - сказав Куран Маккейн. 

До слова, їхня сторінка у TikTok зібрала понад три мільйони підписників. 

Нагадаємо, жінці відкусив ніс собака, наляканий її капою для відбілювання зубів.

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Дата публікації
Перегляди
718
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