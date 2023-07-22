62-річна суперфанатка Барбі шокувала своєю колекцією: скільки у неї ляльок (фото)

Мешканка Німеччини шокувала своєю колекцією ляльок Барбі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

62-річна Беттіна Дорфманн збирала культового персонажа протягом 30 років. Наразі її колекція налічує 15 000 різних ляльок.

Беттіна та її колекція / Фото: guinnessworldrecords.com

Беттіна є рекордсменкою з найбільшої колекції ляльок Барбі від 2005 року. На той час вона мала 2500 з них, побивши рекорд Тоні Маттіа (Велика Британія), який мав 1125.

Відтоді її колекція росла і росла.

Беттіна почала збирати Барбі 1993 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Беттіна серйозно почала збирати колекцію 1993 року, але свою першу ляльку вона отримала 1966-го, коли їй було лише п'ять років.

Вона сказала: "Я люблю ляльок Барбі, тому що я грала з ними в дитинстві, і це був дуже хороший час для мене".

У її колекції багато рідкісних ляльок, найрідкісніша з яких одна з оригінальних Барбі 1959 року.

Беттіна заробляє на життя виставкою своїх ляльок та написанням книг про Барбі, але в неї також є спеціальна "лялькова лікарня", де вона ремонтує ляльок для інших.

"Барбі-лікарка" продовжує поповнювати свою колекцію і каже, що вже замовила ляльок, випущених для нового фільму.

Найбільша у світі колекція ляльок Барбі / Фото: guinnessworldrecords.com

Вона сказала: "Барбі це дзеркало нашого часу. Через неї ми можемо побачити, як змінився світ, зокрема кар'єра жінок із 50-х років до наших днів".

Вона додала про свій ремонтний бізнес: "У 90-х я почала ремонтувати свої ляльки і купувати для них запасні частини, такі як руки та ноги. Я зробила це для себе, тому що я люблю майструвати та ремонтувати. Колекціонери на ярмарках іграшок почали питати, чи можу я допомогти відновити їхнім лялькам зачіску та макіяж чи замінити відсутні вії. Коли вони запитали, скільки це коштує, я попросила речі, які мені потрібні, наприклад, лялькове взуття. Звідти бізнес просто розвивався і розвивався".

Найбільша у світі колекція ляльок Барбі / Фото: guinnessworldrecords.com

Любов Беттіни до Барбі передалася її дочці, яка теж любила грати з ними, коли була маленькою.

Рідкісні ляльки, яких більше немає у продажу, можуть коштувати на аукціонах величезні суми і колекціонери намагаються роздобути унікальні екземпляри.

Найдорожчою лялькою Барбі, проданою на аукціоні, була виготовлена на замовлення лялька, яку купили у Нью-Йорку за 302 500 доларів 2010 року.

Виторг був пожертвуваний на фінансування досліджень раку молочної залози.

Нагадаємо, чоловік придбав дешевий дім та був шокований коштовними знахідками всередині. Він розповів, що там було.

Читайте також: