62-річний таксист, який страждав на облисіння, зробив тату волосся: фото до і після

Лондонський таксист, який почав втрачати волосся після невдалого сімейного відпочинку, знову віднайшов упевненість у собі за допомогою витонченого татуювання волосся.

Про це пише Daily Star.

Дін Янг зауважив, що його волосся почало зникати після того, як його 26-річний син Раян потрапив у жахливу аварію, катаючись на лижах у Франції в січні 2020 року. 62-річний чоловік з Бенфліта, Ессекс, був настільки схвильований, що помітив появу лисин.

Алопеція, спричинена стресом, стала настільки серйозною, що він звернувся до медиків. Хоча лікар дав йому спеціальний крем, щоб повернути волосся, це не допомогло, і Дін відчув, що втрачає іскру. Він також боявся, що пасажири дивитимуться на його непривабливу зачіску.

Дін Янг / Фото: SWNS

Дін Янг / Фото: SWNS

Але в лютому 2023 року його син Раян зв'язався з тату-салоном у Брентвуді і після розмови з 52-річним босом Саймоном Фордом Дін вирішив спробувати мікропігментацію шкіри голови. Ця техніка схожа на татуювання на голові, завдяки якій створюється враження, ніби у вас коротка стрижка.

Дін Янг із сином / Фото: SWNS

Дін витратив 1500 фунтів стерлінгів на три процедури протягом трьох місяців і дуже задоволений результатами. Тепер Дін почувається абсолютно новою людиною.

Він поділився: "Моя впевненість зросла з 10 до 150% після того, як я зробив татуювання волосся. Якийсь час я втрачав волосся, але після того, як мій хлопчик катався на лижах, ситуація різко змінилася і волосся поступово ставало все гіршим і гіршим. Це справді підриває вашу впевненість. Спочатку я сумнівався щодо татуювання, але Саймон все пояснив. Це дійсно боляче, але воно того варте – я вийшов з усмішкою від вуха до вуха і ніколи не почувався краще. Тепер, коли я за кермом таксі, я дивлюся в дзеркало і не можу повірити, що це я!".

Дін Янг / Фото: SWNS

Таксист також похвалив свою дружину за її підтримку протягом їхніх 40-річних стосунків, сказавши, що вона завжди вселяла у нього впевненість.

Нагадаємо, моряка Королівського флоту звільнили через його пікантні знімки на OnlyFans. Втім, він вважає, що це рішення було "найкращим".

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