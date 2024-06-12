63-річна бабця, яка чекає на дитину від 26-річного коханого, розповіла про брак сексу у шлюбі

63-річна жінка, яка чекає на народження дитини від свого 26-річного коханця, відповіла критикам на закиди про те, що вона не доживе до того часу, коли її нащадок виросте.

Про це пише Daily Star.

Шеріл Маккейн вже є матір'ю сімох дітей і бабусею 17-ти, але тепер хоче подарувати своєму чоловікові Курану, який молодший за неї на 37 років, власну дитину.

Вона вперше зустріла Курана, коли він прийшов на заправку, де вона працювала касиркою: "Знадобився деякий час, щоб все пішло на лад", - розповіла вона в інтерв'ю журналу Closer. "Потім, після того, як ми вперше зайнялися коханням, Куран зізнався, що був незайманим. Я була шокована, але він сказав, що чекав на правильну людину, і це змусило мене почуватися такою особливою". Вона додала, що якби він не сказав їй, вона б і гадки не мала, що це був його перший сексуальний досвід.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/therealoliver6060

Шеріл вийшла заміж за свого коханого у вересні 2021 року, і незабаром вони почали говорити про спільну дитину. Пара звернулася по допомогу до сурогатної матері. Попри критичні зауваження, Шеріл не сумнівається у своїй здатності виховувати дитину, адже вона вже виростила сімох власних дітей.

Через залучення сурогатної матері процес був трохи складнішим. Шеріл пояснила, що пара "зазвичай займалася коханням щоночі, іноді двічі", але оскільки її друга половина повинна була зберігати сперму, вони не займалися сексом так часто. "Стрес і брак близькості почали впливати на наш шлюб", - заявила вона.

Шеріл МакГрегор та Куран Маккейн / Фото: instagram.com/therealoliver6060

Вони також намагалися знайти відповідну сурогатну матір, оскільки деякі жінки хотіли лише грошей.

Хоча Шеріл і Куран у захопленні від перспективи народження дитини, яка має з'явитися на світ одразу після Різдва, не всі поділяють їхній ентузіазм. Шестеро з семи дітей Шеріл зараз відмовляються з нею розмовляти.

Шеріл МакГрегор / Фото: instagram.com/therealoliver6060

Оскільки пара демонструє своє життя в Інтернеті, через Instagram і сторінку Курана OnlyFans, їм довелося стикнутися з масою негативних коментарів після того, як вони поділилися своїми новинами.

Але не минуло і без жорстокого тролінгу в Інтернеті, коли пара запропонувала ділитися своїми новинами в Instagram. Шеріл, чия власна мама дожила до 100 років, пояснила: "Люди кажуть, що я можу не дожити до 18-річчя нашої дитини, але ніхто не обіцяє бачити дитину до 18 років, коли вони стають батьками. Ніхто не знає, що може статися в майбутньому – в якому б віці вони не були!".

Нагадаємо, 23-річна жінка вийшла заміж за 80-річного чоловіка. Їхня історія кохання спричинила бурхливу дискусію в Інтернеті.

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