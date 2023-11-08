63-річна жінка шокувала схожістю із 33-річною донькою: "Люди не можуть відрізнити" (фото)

63-річна бабуся розповіла, що її часто вважають за сестру-близнючку дочки, причому люди навіть не можуть відрізнити їх одна від одної.

Про це пише NTK.

Дон Габшер та її 33-річна дочка Шер спричинили фурор у Мережі завдяки своїй надзвичайній схожості – у них довге темне волосся, схожі риси та "юнацькі" обличчя.

Дон Габшер та Шер / Фото: needtoknow.co.uk

"Люди часто кажуть, що не можуть відрізнити нас одна від одного", - розповіла Дон, яка живе у Флориді, США. "Ми отримуємо багато коментарів, у яких йдеться, що ми більше схожі на близнючок, ніж на матір та дочку. Вони завжди думають, що ми сестри, і дивуються, що мама і дочка можуть бути такими схожими, попри те, що їх розділяє 30 років".

Дон Габшер та Шер / Фото: needtoknow.co.uk

Їхня схожість стала очевидною, коли Шер стала старшою: "Ми почали помічати, наскільки ми схожі одна на одну. Хоча ми не завжди це бачимо самі, здається, що решта бачить, тому ми просто розважаємося цим. Іноді, коли ми дивимося на спільне фото, і такі: "Вау". І бувають випадки, коли я бачу фотографію Шер і спочатку думаю, що це я сама, і навпаки".

Дон Габшер та Шер / Фото: needtoknow.co.uk

Найчастіші запитання, які вони отримують публічно - "Ви сестри?", "Яка різниця у віці?" і "Чому ви однакові?".

Нагадаємо, жінка народила дитину своєму рідному брату. Вона стала сурогатною матір'ю.

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