63-річна жінка втратила гроші та ледь не зруйнувала шлюб заради Енріке Іглесіаса

Фанатка співака втратила тисячі доларів, вірячи у роман з кумиром. Чоловік намагався відкрити їй очі, але вона й досі не вірить у шахрайство.

Інтернет-шахраї обдурили 63-річну жінку з Лос-Анджелеса, США, змусивши її повірити, що вона перебуває в романтичних стосунках з іспанським музикантом Енріке Іглесіасом. Раніше у схожій ситуації опинилася 53-річна француженка, яка розлучилася з багатієм і закохалася в Бреда Пітта.

Як повідомляє Oddity Central, Гвадалупе Сепеда є прихильницею Енріке Іглесіаса вже понад два десятиліття, тож коли зірка звернувся до неї через соціальні мережі, вона не могла повірити в це. Очевидно, він знайшов її в онлайн-фанспільноті, і їй зовсім не здалося підозрілим, що чоловік, про якого мріють мільйони жінок протягом майже тридцяти років, обрав її для віртуальних стосунків.

Їхній "роман" розпочався два роки тому, і, попри те, що Сепеда була заміжня за іншим чоловіком, вона вірила, що одного дня вийде заміж за Іглесіаса. Вона планувала розлучитися з чоловіком і втекти з іспанською суперзіркою. Але перед тим, як вони мали бути разом, "Енріке" хотів, щоб вона надсилала йому гроші.

Протягом двох років Гваделупа спілкувалася з "Енріке" і врешті-решт надіслала йому декілька тисяч доларів, думаючи, що йому справді потрібні гроші. Одного разу, коли його наполягання на тому, щоб вона надсилала йому гроші, стало занадто сильним, вона сказала йому, що більше не має роботи, але він безжально наказав їй вкрасти їх у чоловіка або знайти інше джерело, якщо вона справді хоче бути з ним.

Чоловік жінки дізнався про шахрайство, коли знайшов їхні розмови в її телефоні. Лише замість того, щоб протистояти їй і погрожувати піти, він намагався "відкрити" їй очі. Він намагався пояснити їй, що насправді вона розмовляє не з Енріке Іглесіасом, а з якимось імпортером, який намагається викачати з неї гроші, але вона і слухати про це не хотіла. Навіть відстеження джерела повідомлень зірки в Нігерії не змінило її думки.

Гвадалупе Сепеда з чоловіком / Фото: скриншот з відео

Чоловік Гваделупи поставився з розумінням попри її відмову визнати очевидне. Він вирішив піти на програму Primer Impacto на каналі Univisión, щоб розповісти її романтичну історію в надії нарешті дізнатися правду. Сегмент став вірусним, і незабаром весь світ дізнався про її стосунки з шахраєм, який вдавав з себе Енріке Іглесіаса.

Шокує те, що навіть після ефіру на державному телебаченні Гваделупа все ще не переконана, що чоловік, з яким вона обмінювалася повідомленнями протягом останніх декількох років, не є справжнім Енріке Іглесіасом. Її чоловік звернувся до іспанського співака з проханням вийти і пояснити, що це не він розмовляв з дружиною.

"Те, що я відчуваю, є щирим. Мій шлюб закінчується, тому що я кохаю тебе", - сказала Сепеда іспанському співакові.

Хоча Енріке спершу ніяк не відреагував на цю незвичайну історію, нещодавно він опублікував допис в Instagram, в якому закликав шанувальників бути пильними і довіряти лише його офіційним каналам, щоб запобігти подібним шахрайствам.

Нагадаємо, фальшивого Бреда Пітта, який отримав 830 000 євро від француженки, ідентифікували. Він також вдавав із себе Кіану Рівза.

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