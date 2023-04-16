63-річний чоловік першим у світі пройшов по канату через Дунай без страхування (фото, відео)

Акробат перетнув річку Дунай з одного берега на інший.

У Будапешті 63-річний угорець та всесвітньо відомий акробат Ласло Сімет-молодший став першим у світі, хто перетнув Дунай на натягнутому канату.

Про це пише видання Index.

Чоловік встановив рекорд у суботу, 15 квітня, пройшовши по канату діаметром 22 мм з одного берега на інший берег Дунаю, подолавши майже 300 метрів на висоті 40 метрів, приблизно за 20 хвилин і без жодного страхування.

Фото: Index

Сам акробат казав, що найбільше хвилювався через погоду, оскільки в день, коли він мав іти по канату, прогнозували дощ.

Szenzáció: 40 méter magasan, biztosítás nélkül sétált át a Duna feletti kötélpályán ifj. Simet László!

A lélegzetelállító produkciót ezrek figyelték a Dunaparton, ami egyben a Nemzetközi Színházi Olimpia megnyitója is volt. pic.twitter.com/fALrskjos9 — M1 (@M1Hirado) April 16, 2023

Свій рекорд чоловік приурочив до церемонії відкриття 10-ї Міжнародної театральної олімпіади та 150-річчя від дня заснування Будапешта і Всесвітнього дня цирку.

Чоловік пішов по стопам батька та виступав по всьому світу, зокрема у відомому Cirque du Soleil, і є кавалером Лицарського хреста угорського ордену "За заслуги".

Нагадаємо, жінка провела 500 днів під землею – що з нею відбувалося.

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