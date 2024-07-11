64-річна бабця та її 26-річний чоловік ефектно розсекретили стать дитини – відео

64-річна жінка та її 26-річний коханий, які чекають на народження спільної дитини, дізналися стать малюка.

Шеріл та Куран Маккейни, які у вересні минулого року відсвяткували другу річницю весілля, звернулися до сурогатного материнства. Жінка вже є матір'ю сімох дітей і бабусею 17-ти, але вона захотіла подарувати своєму обранцеві, який молодший за неї на 37 років, власну дитину.

У травні пара оголосила, що нарешті у них з'явиться малюк, а днями закохані влаштували гендерпаті та дізналися, хто ж народиться на світ.

На сторінці в Instagram Куран поділився відео зі свята. Щоб дізнатися радісну новину, пара використала хлопавки та кольоровий дим. У подружжя народиться донечка.

У коментарях прихильники засипали пару привітаннями: "Я вітаю вас, ви будете чудовими батьками маленької принцеси", "Це так мило! Тішуся за вас", "Ви чудова пара. Вік – це лише вік. Ми бачимо, що ви кохаєте одне одного".

Тим не менш, були також деякі критики, які сказали, що народження дитини у їхніх стосунках – погана ідея, оскільки дівчинка потенційно може втратити матір у молодшому віці, ніж більшість: "Ця бідна дитина не матиме матері".

Нагадаємо, раніше Шеріл розповіла про брак сексу у шлюбі. Попри все, пара у захопленні, що невдовзі у неї з'явиться малюк.

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