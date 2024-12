64-річна жінка похизувалася, що зустрічається лише з молодиками: "Однолітки не встигають у ліжку"

64-річна жінка зізналася, що зустрічається лише з молодими коханцями, тому що чоловіки її віку не встигають за нею в ліжку.

Про це пише Daily Star.

Сінді Галлоп, засновниця IfWeRunTheWorld і MakeLoveNotPorn, розповіла, що почала зустрічатися з молодими чоловіками "абсолютно випадково", але відтоді зрозуміла, що такий спосіб життя ідеально їй підходить.

Вона пояснила: "Я керувала рекламним агентством у Нью-Йорку, і нас попросили створити бренд для онлайн-знайомств. Я була незаміжня і подумала: "Гаразд, я повинна зробити це з ділових міркувань, чому б не зробити це по-справжньому?". Сінді абсолютно прозоро вказала все, зокрема вік, у своєму профілі на сайті знайомств і отримала "лавину відгуків, що дуже тішило її самолюбство".

Вона виявила, що 75% відповідей були від чоловіків, молодших за неї. Хоча вона ніколи раніше не думала зустрічатися з молодшими чоловіками, вона вирішила спробувати і відтоді не озирається назад.

Вона відкрито зізналася, що "зустрічається з молодими чоловіками для сексу", оскільки надає перевагу чоловікам із "великою витривалістю і дуже коротким періодом відновлення", чого, за її словами, вона не знаходить у чоловіках свого віку.

У подкасті Пола Брансона We Need To Talk Сінді також стверджувала, що вона є "фантазією кожного молодого хлопця", заявивши, що на сайтах знайомств її зазвичай переслідують "набагато молодші чоловіки".

Сінді Галлоп / Фото: instagram.com/cindygallop

Пояснюючи причину своєї популярності серед молодиків, вона сказала: "Я була привабливою дорослою жінкою з кар'єрою, яка не хотіла осідати, не хотіла виходити заміж, не хотіла мати дітей. Все, що я хотіла – це розважитися. І відтоді я дуже щасливо зустрічаюся з молодими чоловіками".

Люди кинулися до розділу коментарів, щоб похвалити Сінді за те, що вона відверто розповіла про насолоду від роману з різницею у віці, кажучи, що вони самі роблять те ж саме або що вони дійсно хотіли б цього.

Одна жінка зізналася, що їй 65 років, а її партнеру – 23, а інша поділилася: "Мені 51, а моєму хлопцеві 25, мені це подобається". Інші зазначили, що деяким молодим чоловікам бракує витривалості і їм потрібен довший період відновлення. Ще одна жінка висловила бажання зустрічатися з чоловіками на 10 років молодшими, коли їй виповниться 50 років, а інша написала: "Так тримати, дівчинко, витривалість – це важливо".

