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65-річна жінка шокувала своєю фігурою: топ фото та відео бабусі в бікіні

65-річна жінка шокувала своєю фігурою: топ фото та відео бабусі в бікіні

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2206
Час на прочитання
2 хв
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65-річна жінка шокувала своєю фігурою: топ фото та відео бабусі в бікіні

Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Тренерка також поділилася секретами стрункості.

Австралійська персональна тренерка Леслі Максвелл не припиняє дивувати користувачів своїм приголомшливим виглядом.

Так, 65-річну жінку з Мельбурна нерідко плутають з сестрою її 20-річної онучки. Бабуся чимало часу проводить у спортзалі і залюбки хизується перед підписниками в Instagram результатами тренувань. Фанати спортсменки роблять їй тисячі компліментів і зізнаються, що мріють про таку ж фігуру.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото та відео Максвелл у бікіні.

© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Леслі - володарка 30 титулів з фітнесу. Жінка займається спортом п'ять разів на тиждень.

Бабуся зізналася, що у неї більше гантелей, ніж сумочок.

© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Жінка також ділилася 6 кроками до молодого тіла:

  1. Забути про борошно і цукор
  2. Сказати шкідливій їжі "ні", але раз на тиждень можна влаштувати чітміл
  3. Стежити за нормою білка в раціоні - близько 100 гр на день 
  4. Виконувати три вправи для тонусу м'язів спини, грудей та ніг
  5. Влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі у швидкому темпі
  6. Бути послідовним
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness
© instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

Леслі приваблює безліч людей у Мережі. Більше того, на жінку кидають оком 18-річні парубки.

Так, онучка жінки, 19-річна Тія розповіла, що іноді бабуся створює їй конкуренцію.

"Оскільки для свого віку вона має приголомшливий вигляд, їй справді приділяється багато уваги. Хлопцям близько 18 років, що справді кумедно", - поділилася вона.

Леслі і Тія / © instagram.com/lesleymaxwell.fitness
Леслі і Тія / Фото: instagram.com/lesleymaxwell.fitness

У коментарях юзери не скупляться на компліменти жінці:

  • Приголомшливе тіло, приголомшлива Леслі, вау
  • Дуже красиво, сексуально, гаряче
  • Знаєш секрет вічної молодості
  • Ти – абсолютна мрія!

Нагадаємо, жінка відростила свою бороду після 16 років гоління. У березні 2022 року вона нарешті викинула бритву і каже, що почувається "справді красивою".

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Дата публікації
Перегляди
2206
Поділитись:
WhatsApp
Viber
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