65-річна жінка шокувала своєю фігурою: топ фото та відео бабусі в бікіні

Тренерка також поділилася секретами стрункості.
Австралійська персональна тренерка Леслі Максвелл не припиняє дивувати користувачів своїм приголомшливим виглядом.
Так, 65-річну жінку з Мельбурна нерідко плутають з сестрою її 20-річної онучки. Бабуся чимало часу проводить у спортзалі і залюбки хизується перед підписниками в Instagram результатами тренувань. Фанати спортсменки роблять їй тисячі компліментів і зізнаються, що мріють про таку ж фігуру.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку фото та відео Максвелл у бікіні.
Леслі - володарка 30 титулів з фітнесу. Жінка займається спортом п'ять разів на тиждень.
Бабуся зізналася, що у неї більше гантелей, ніж сумочок.
Жінка також ділилася 6 кроками до молодого тіла:
- Забути про борошно і цукор
- Сказати шкідливій їжі "ні", але раз на тиждень можна влаштувати чітміл
- Стежити за нормою білка в раціоні - близько 100 гр на день
- Виконувати три вправи для тонусу м'язів спини, грудей та ніг
- Влаштовувати прогулянки на свіжому повітрі у швидкому темпі
- Бути послідовним
Леслі приваблює безліч людей у Мережі. Більше того, на жінку кидають оком 18-річні парубки.
Так, онучка жінки, 19-річна Тія розповіла, що іноді бабуся створює їй конкуренцію.
"Оскільки для свого віку вона має приголомшливий вигляд, їй справді приділяється багато уваги. Хлопцям близько 18 років, що справді кумедно", - поділилася вона.
У коментарях юзери не скупляться на компліменти жінці:
- Приголомшливе тіло, приголомшлива Леслі, вау
- Дуже красиво, сексуально, гаряче
- Знаєш секрет вічної молодості
- Ти – абсолютна мрія!
Нагадаємо, жінка відростила свою бороду після 16 років гоління. У березні 2022 року вона нарешті викинула бритву і каже, що почувається "справді красивою".
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