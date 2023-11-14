68-річна трансжінка шокувала виглядом і станом здоров'я після 200 пластичних операцій – фото, відео

Вона розповіла, які зробила процедури, та пожалілася на стан шкіри.

Американська трансгендерна жінка Монік Аллен, відома у Голлівуді як "Гламурна Монік", зробила за життя понад 200 пластичних операцій.

Про це вона розповіла в інтерв'ю режисера-документаліста Метта Каллена.

68-річна жінка відверто поділилася про наслідки та пожалілася на стан здоров'я, зокрема "мертву" плоть на ногах, через яку їй важко ходити.

Монік назвала себе наркозалежною від пластичної хірургії. Лише на носі вона зробила 24 операції, а на грудях – 9. Жінка каже, що тепер вона інвалід у результаті всіх своїх операцій. Зараз вона кається і найбільше у світі сподівається, що її історія послужить прикладом, як робити не варто.

Монік Аллен / Фото: instagram.com/the_glamorousmonique

Вона мала серйозні проблеми з кровообігом внаслідок силікону, який мігрував у різні частини її тіла.

Державна службовиця, яка вийшла на пенсію та живе в Каліфорні, перенесла операцію зі зміни статі 1978 року. Після процедури вартістю 3800 доларів, Монік не лягала під ніж протягом семи років. Але у віці 29 років вона відвідала сумно відомий дрег-майданчик Queen Mary's у Студіо-Сіті.

Вона пояснила: "Я почала зустрічатися з деякими з цих дівчат і хотіла, щоб все було зроблено... Мене почали накачувати силіконом. Я чула жахливі історії про небезпеку введення силікону в організм, але коли ти так сильно цього хочеш, тобі все одно".

Одним із хірургів, які працювали з нею, був Джон Браун, якого іноді називали "М'ясником Брауном". Зрештою його ув'язнили за ненавмисне вбивство після того, як один із його пацієнтів помер.

У результаті у Монік з'явилися великі груди та вигини навколо стегон.

Монік Аллен / Фото: instagram.com/the_glamorousmonique

Вона пригадала, як лікарі знеболювали уражену область місцевим анестетиком, а потім прикріплювали до шкіри лійку та вкачували туди токсичну речовину.

"Це дуже затягувало, щоразу, коли в мене з'являлося трохи грошей, я йшла туди", — продовжила вона. Але на цьому все не скінчилося. "Думаю, у мене було 24 операції на носі".

Монік Аллен / Фото: instagram.com/the_glamorousmonique

Але через декілька років силікон почав зісковзувати і наближатися до кісточок. Зараз вона ледве може ходити і страждає на багато проблем зі здоров'ям.

Монік каже, що помічає багато злих поглядів, коли вона виходить з дому. Але як і раніше щодня наносить на обличчя те, що вона жартома називає "клоунським макіяжем".

Двічі заміжня Монік зараз самотня і не хоче знову зустрічатися, тому що, за її словами, "більшість чоловіків її віку мертві".

Вона каже, що, як і раніше, отримує багато чоловічої уваги, але не тієї, якої їй хотілося б. Вона описала одного "божевільного", який переслідував її: "Я заправляла машину, на мені була довга спідниця. Я подумала: "Він дуже близько", але продовжувала заправлятися, а він засунув голову мені під спідницю. Той самий чоловік пішов за мною наступного дня і кричав на вулиці "гарна дупа, с*ко".

Нагадаємо, татуйована бабуся показала, який мала вигляд до екстремального перевтілення. Вона почала робити тату близько 10 років тому.

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