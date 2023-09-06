69-річні близнючки щодня носять однаковий одяг та живуть в ідентичних будинках: "Це моторошно" (фото)

Сестри-близнючки із Великої Британії розповіли, що і досі проводять час щодня разом і одягаються однаково протягом 23 років.

Про це пише nypost.com.

Роузі Коулз та Кеті Геффернан, яким по 69 років, не лише найближчі сусідки, а й їздять автобусом, гуляють, п'ють каву і ходять до торгового центру разом — і все це в однакових луках.

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

Навіть коли пара разом вирушає у відпустку, вони дбають про те, щоб їхні валізи були набиті однаковими вбраннями, і планують так одягатися до кінця свого життя.

Геффернан порівняла це з "бути заміжньою за кимось протягом 70 років", за винятком того, що вони "не сперечаються".

"У нас обох однакові окуляри. Ми носимо однакові зачіски", — сказала Кеті, зазначивши, що в них навіть піжами однакові.

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

За її словами, незнайомці зупиняють пару, щоб сфотографуватися, і людям часто важко відрізнити, хто є хто.

"Ми дуже схожі. Це моторошно", - сказала Коулз.

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

У дитинстві сестри часто носили один і той же одяг, але цьому настав кінець, коли вони вийшли заміж в 70-х роках і більше не жили поблизу.

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

Але коли вони обидві розлучилися зі своїми чоловіками 2000 року, у них з'явилася можливість зблизитись одна з одною, що призвело до створення однакового гардеробу.

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

2012 року сестри, які понад десять років разом працювали у клінінговому бізнесі, стали найближчими сусідками.

"Зараз у нас абсолютно однакові будинки з однаковим плануванням та однаковою сірою гамою кольорів", — сказала Геффернан.

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

У гардеробі близнючок понад 50 предметів одягу, серед яких ті ж джинси, довгі сукні та пальта. Але їхнє улюблене вбрання — сукні у стилі 50-х.

"У нас так багато одягу", - сказала Геффернан, яка зізналася, що днями витратила понад 700 доларів на три сукні. "Ми завжди йдемо до магазину і купуємо те, що нам подобається".

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

Вони "не можуть не купувати" новий одяг перед особливим випадком чи спільним вечором, додала вона: "Шафа набита вщент".

Близнючки Роузі та Кеті / Фото: SWNS

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