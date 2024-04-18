69-річний пенсіонер за добу випив у 120 пабах – фото, подробиці

Пенсіонер побив рекорд за кількістю пабів, відвіданих індивідуально за 24 години – 120.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

69-річний Девід Кларксон (Велика Британія), який вже понад 40 років називає Австралію своєю домівкою, побив попередній рекорд у 99 відвідувань, який належав Гаррі Кооросу та Джейку Лойтертону (Австралія).

Спроба Девіда також відбулася в Сіднеї, Австралія, коли він відвідував паби в цьому районі. Бухгалтер на пенсії, який називає себе лордом, каже, що його життя – це просто "подорожі, випивка і електронні таблиці". Його минула професія допомогла йому спланувати свій рекордний маршрут, при цьому він використовував суміш даних про ліцензії, зведені таблиці та Google Maps.

Девід каже, що спробував встановити цей рекорд, оскільки має "досвід" у цій сфері, а також тому, що в Сіднеї так багато цікавих пабів, які могли б зробити це цікавим досвідом.

Пенсіонер за добу відвідав 120 пабів / Фото: guinnessworldrecords.com

Він заселився до готелю одразу після третьої ранку і після короткого сну піднявся о 7-й, щоб підготуватися. Його офіційна спроба розпочалася у четвер, 11 квітня, опівдні з випивки в готелі Captain Cook. Потім Девід пішки відвідав кожен із 120 пабів.

Кожен візит повинен був містити оплачену транзакцію за напій (безалкогольний або алкогольний), а також мінімум 125 мл випитої рідини.

Девід зазначає, що за 24 години він випивав 20 літрів рідини. Здебільшого це були безалкогольні напої та соки. Щоб допомогти йому вести облік пабів, які він відвідував, Девід набрав групу друзів, які виступали в ролі свідків і супроводжували його в кожному пабі, а його журнал був підписаний персоналом кожного пабу.

Наступної п'ятниці опівдні він відвідав свій останній паб – Sussex Garden Bar, менш ніж за кілометр від того місця, де він починав.

Пенсіонер за добу відвідав 120 пабів / Фото: guinnessworldrecords.com

Після встановлення рекорду Девіду більше не довелося стримувати себе у випивці і він замовив собі заслужену повну пінту пива.

Нагадаємо, чоловік протримав увімкнену газонокосарку на підборідді протягом 9 хвилин. Це вже друга його спроба для здійснення мрії.

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