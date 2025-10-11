7 найбешкетніших порід собак, які перевернуть дім догори дриґом

Чихуахуа / © pixabay.com

Реклама

Собаки, як і люди, мають власний характер — від спокійного до справжнього «вибуху енергії». Деякі з них відомі своєю непосидючістю, кмітливістю та схильністю до пустощів. Експерти з поведінки тварин склали перелік порід, які найчастіше створюють безлад і випробовують терпіння власників.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Кінологиня Мелісса Бартолі із притулку Abandoned Pet Rescue пояснює: «Бешкетні породи собак розумні, сповнені індивідуальності та змушують вас сміятися. Їхні грайливі витівки та сміливий дух роблять їх незабутніми компаньйонами».

Реклама

Фахівчиня наголошує, що раннє дресування та соціалізація допомагають цим собакам стати чудовими сімейними улюбленцями, а заняття з іграшками чи головоломками дають вихід енергії.

Чихуахуа

Маленька, але темпераментна порода. Ці собаки поєднують сміливість і відданість, часто вибираючи одну людину, до якої прив’язуються найбільше. Вони уважні до настрою власника й не люблять залишатися без уваги.

Ветеринарна асистентка Кайла Пендерграфт нагадує, що чихуахуа схильні до проблем із зубами, тому власникам слід регулярно чистити їм ротову порожнину або давати спеціальні ласощі для профілактики.

Мопс

Мопси — справжні улюбленці родин. Вони лагідні, допитливі та завжди готові до гри. Саме через свою цікавість часто потрапляють у кумедні ситуації.

Реклама

Мопси люблять смачні заохочення, тому дресування з ласощами проходить швидко. Однак важливо слідкувати за фізичним навантаженням, адже через коротку морду вони можуть мати труднощі з диханням.

Джек Рассел тер’єр

Це справжній фонтан енергії. Рассел-тер’єри потребують постійного руху, розумових завдань і спілкування. Без активності вони легко починають нудьгувати, що може проявлятися у вигляді гризіння меблів чи капців.

За словами Пендерграфт, такі собаки надзвичайно розумні, тому важливо забезпечити їм фізичні та інтелектуальні навантаження — тривалі прогулянки, дресування та ігри з апортом.

Сибірський хаскі

Хаскі — краса та енергія в одній собаці. Вони товариські, голосисті та надзвичайно витривалі. Їм потрібно багато фізичних вправ і простору, інакше нудьга може обернутися псуванням речей.

Реклама

Доктор Манусі підкреслює, що хаскі часто виють і потребують постійної уваги. Водночас вони неймовірно віддані сім’ї та мають лагідну вдачу.

Німецький короткошерстий лягавий

Енергійна, витривала й доброзичлива порода. Їх часто обирають активні власники, адже ці собаки потребують тривалих прогулянок і мисливських ігор.

Доктор Хаммель зазначає, що ця порода чудово навчається і має сильний нюх. Вони віддані господарю, але вимагають розумової активності, щоб уникнути нудьги.

Такса

Такси — це мініатюрні мисливці з невгамовним бажанням досліджувати. Вони допитливі, люблять рити землю й можуть голосно реагувати на будь-який звук.

Реклама

Доктор Манусі радить власникам забезпечити їм активні прогулянки, ігри з м’ячем і раннє навчання. Без навантажень ці собаки швидко починають бешкетувати.

Йоркширский тер’єр

Маленький за розміром, але з великим серцем. Йорки мають сильний характер, люблять увагу й швидко прив’язуються до господаря. Вони потребують регулярного догляду за шерстю та чітких правил поведінки.

Пендерграфт попереджає, що через цікавість йорки часто потрапляють у небезпечні ситуації, тому важливо тримати дрібні предмети подалі. Проте їхня енергійність і грайливість роблять їх справжніми улюбленцями родини.

Нагадаємо, ветеринари визначили породи собак, які вирізняються незмінною вірністю, розумом і здатністю захищати господаря. Ці п’ять тварин завжди будуть поруч.