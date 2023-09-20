7-річний хлопчик ходить до школи в одязі для дівчаток: якою була реакція (фото)

Семирічний хлопчик почав "експериментувати" з одягом для дівчаток і тепер навіть носить до школи спідниці.

Про це пише Daily Record.

Тео Істон вперше почав носити одяг для дівчаток вдома минулого року і сказав своїй мамі Меріон, що хотів би вдягнути сарафан до школи, коли повернеться після літніх канікул цього року.

Коли на ньому був офіційний фартух, шкарпетки до колін, броги та сорочка-поло для дівчаток з яскраво-червоним коміром і пишними плечима, Тео отримав похвали з усіх боків у початковій школі Гіллтоп в Ейрдрі, Північний Ланаркшир, Шотландія.

Тео Істон / Фото: dailyrecord.co.uk

39-річна Меріон сказала: "Тео носив одяг для дівчаток поза школою понад рік. Він грав зі своїми друзями в одязі як для дівчаток, так і для хлопчиків. Насправді це просто залежить від того, як він почувається щодня. Він грубий і незграбний хлопчик. Він грає в Лего та любить армійські ігри. Він ідентифікує себе як хлопчик, але він просто не почувається комфортно в хлопчачому одязі. Я не знаю, чи це стане постійним заняттям, чи ні. Йому лише сім років, тому він все ще експериментує".

Тео Істон з мамою / Фото: dailyrecord.co.uk

Меріон, мати двох дітей, сподівається, що сміливі дії Тео допоможуть іншим молодим людям почуватися в безпеці та вільно висловлювати свою думку. Вона додала: "Перший день Тео в жіночій формі пройшов чудово. Минулого тижня він сказав однокласникам, що збирається зробити це, і один з його друзів сказав: "Ми все одно любитимемо тебе, що б ти не одягнув, Тео. Він сказав, що почувався чудово, коли грав у фартуху на перерві та під час обіду. Він не відчував жодної різниці. Школа надала йому неймовірну підтримку. Він сказав, що його вчителька навіть сказала йому, що їй подобається його одяг. Усмішка на його обличчі, коли він вийшов зі школи того дня, по суті, сказала мені все. Він такий надихаючий і такий сміливий. Я знаю, що ухвалила правильне рішення, дозволивши йому зробити цей вибір".

Тео Істон / Фото: dailyrecord.co.uk

Але Меріон пояснила, що, попри те, що друзі Тео та школа роблять все можливе, щоб допомогти їй підтримати Тео, користувачі TikTok попередили її, що вона "потрапить до пекла" за те, що дозволила своєму синові одягатися як дівчинка.

Вона додала: "Я створила TikTok про Тео, і люди говорили: "Ти потрапиш просто до пекла, якщо дозволиш своєму синові зробити це". Я досить ліберальна людина, тож для мене це було дуже важко. Я знаю, що Тео лише сім років, але він хоче свободи бути тим, ким він хоче бути. Для мене це так просто. Він просто щасливий маленький хлопчик, який цінує любов, доброту та прийняття. Одяг, який він носить, не повинен визначати, ким він є як особистість. Я думаю, що це позитивна історія, і хочу, щоб люди її почули".

Тео Істон / Фото: dailyrecord.co.uk

Меріон сказала, що вона не впевнена, яке майбутнє чекає на Тео щодо його гендерної ідентичності, але зараз вона зосереджена на тому, щоб бачити свого сина щасливим.

Жінка додала, що сподівається, що історія Тео також допоможе іншим батькам слухати своїх дітей та поважати їхню індивідуальність.

Тео Істон / Фото: dailyrecord.co.uk

"Погана реклама гендерних ролей та норм відштовхує людей. Я сподіваюся, що Тео зможе показати всім, що бути тим, ким ви хочете, це нормально. Я сподіваюся, що батьки зможуть впевненіше прислухатися до того, ким є їхні діти. Тео не каже, що безумовно змінює стать лише тому, що одягнув сукню. Він каже, що з ним усе гаразд, йому комфортно, і він щасливий", - додала вона.

Нагадаємо, відома телеведуча дала дитині ім'я-назву наркотика. Вона пояснила свій вибір.

Читайте також: