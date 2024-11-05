7-річний модельєр увійшов в історію, влаштувавши власне шоу – фото

Він займається дизайном від чотирьох років.

Юний модельєр Макс Александер із Денвера, штат Колорадо, США, організував власний показ мод у віці 7 років 266 днів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

18 листопада 2023 року Макс став наймолодшою людиною, яка створила власний показ, після того, як йому запропонували дефіле на Тижні моди в Денвері.

Макс займається дизайном, пошиттям та продажем одягу на міжнародному рівні від чотирьох років.

Він розробив власний дизайн і вручну відібрав моделей, візажиста та перукарів, щоб втілити своє бачення в життя. Макс рано зрозумів, чим хоче займатися в житті.

"Коли мені було чотири роки, я сказала батькам, що хочу бути кравцем, і просто почав шити і ставав все кращим і кращим", - розповів він.

Макс Александер / Фото: Guinness World Records

Мама Макса, Шеррі Медісон, художниця, яка працює з переробленим картоном, зробила перший манекен для сина. Пізніше, 2022 року, хлопчик почав відвідувати курси шиття.

Відтоді Макс давав інтерв'ю журналу People, брав участь у шоу Good Morning America і навіть отримував замовлення на створення одягу для таких знаменитостей, як акторка Шерон Стоун.

Пропозиція створити власний показ стала кульмінацією багаторічної роботи над вдосконаленням своїх навичок, знань і почуття моди.

Підготовка до самого показу зайняла декілька тижнів, і в ній брала участь велика група професіоналів.

Молодий дизайнер був у центрі всього проєкту, через нього проходило кожне важливе рішення, і він ретельно контролював кожну деталь.

"Спочатку я обирав моделей, обирав, які сукні вони будуть носити, потім розкладав сукні по порядку, щоб визначити, яка з них вийде, і це було дуже весело", - поділився він.

Макс Александер / Фото: Guinness World Records

Дизайнер-вундеркінд має великі амбіції на майбутнє: "Я думаю, що зможу стати повноцінним дизайнером одягу. Я не боюся важкої роботи".

Він має пристрасть до створення суконь з унікальних матеріалів, таких як краватки та цукерки, і насолоджується гарним дизайнерським викликом.

Його унікальність і креативність привернули увагу понад 3 мільйонів підписників в Instagram.

Про своє рекордне досягнення Макс сказав: "Мати титул Книги рекордів Гіннеса для мене багато значить".

Макс Александер / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, чоловік проплив у гігантському гарбузі рекордні 73 км. Його мрія здійснилася.

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