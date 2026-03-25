У Китаї історія про сімох собак, які втекли від викрадачів і разом вирушили додому, стала вірусною та зворушила мільйони людей. Відео їхньої подорожі набрало понад 230 мільйонів переглядів у Мережі.

Про це пише SCMP.

Інцидент стався 16 березня в Чанчунь провінції Цзілінь. Користувач на прізвище Лу зняв, як семеро собак рухаються вздовж жвавої автомагістралі.

На кадрах видно, як тварини тримаються разом: вони оточили поранену німецьку вівчарку, а коргі, який ішов попереду, постійно озирається, перевіряючи, чи всі поруч. Серед них також були золотистий ретривер, лабрадор і пекінес.

Свідок події розповів Dahe Daily: «Вони схожі на зграю маленьких братів, що потрапили в біду, рухаються в унісон — зовсім не схожі на безпритульних собак».

Чоловік намагався відвести їх до безпечного місця, але ті ігнорували його, продовжуючи свій шлях. Згодом він опублікував відео у Douyin, закликаючи владу звернути увагу.

Місцева організація Bitter Coffee Stray Dog Base повідомила, що всі собаки походять з одного села, де вони звикли гуляти разом і мають тісний зв’язок.

За словами волонтерів, тварин могли викрасти власники магазину собачого м’яса, імовірно, вони втекли з вантажівки. Для їхнього пошуку навіть використовували дрон, щоб відстежити маршрут і допомогти повернути їх додому.

Попри суперечки, у північному Китаї досі існують заклади, де подають собаче м’ясо. У таких містах, як Чанчунь, Харбін та Далянь, фіксували випадки викрадення домашніх улюбленців.

У Китаї викрадення собак є кримінальним злочином.

19 березня стало відомо, що всі семеро собак повернулися до своїх господарів. Вони належали трьом різним родинам і подолали близько 17 км, щоб дістатися додому.

Один із власників сказав: «Нам так пощастило, що вони повернулися, а не стали їжею».

Інша господарка з гордістю похвалила свого коргі, який, за її словами, відомий кмітливістю і здатністю знаходити дорогу додому.

Історія спричинила потужний відгук у соцмережах. Один користувач написав:

«Їхня подорож могла б стати основою для фільму. Золотистий ретривер розташувався найближче до дороги, щоб захистити інших. Коргі постійно озирався, щоб переконатися, що ніхто не залишився позаду. Німецька вівчарка, проявивши природні лідерські якості, залишалася в центрі, немов генерал».

Інший додав: «Собаки є взірцем відданості своїм супутникам; люди, які завдають їм шкоди, виявляють набагато менше людяності».

Ще один коментар наголошує: «Собаки — наші найвідданіші друзі, і вони заслуговують на захист та турботу. Вкрай важливо якнайшвидше ухвалити закон про захист тварин».

Наразі законодавство Китаю безпосередньо не забороняє споживання собачого м’яса, хоча Шеньчжень 2020 року став одним із перших міст, де це було заборонено.

