70 днів підрахунку: жінка встановила незвичайний рекорд Гіннеса

Фавор Огечі Ані / © Guinness World Records

Мешканка Нігерії Фавор Огечі Ані встановила незвичайний світовий рекорд, порахувавши вголос до 1 070 000. Саме цей результат став найбільшим числом, яке коли-небудь було озвучене безперервно в межах подібного рекорду.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Щоб досягти мети, жінка дотримувалася суворого розпорядку протягом 70 днів. Її день починався зі звичайних ранкових справ — молитви та сніданку, після чого вона годинами займалася підрахунком чисел. Після короткої перерви на обід Фавор знову продовжувала рахувати до самого вечора.

Увесь процес транслювався у прямому ефірі на YouTube. Почавши з цифри один, вона поступово дійшла до 1 070 000.

За словами Фавор, ідея встановити рекорд з’явилася через бажання спробувати щось нове та перевірити власні можливості.

«Саме життя надихнуло мене на цей виклик. У мене було сильне внутрішнє бажання вийти за межі звичного і досягти чогось справді незвичайного», — розповіла вона.

Фавор Огечі Ані / © Guinness World Records

Щодня жінка витрачала на підрахунок близько 14 годин. Попри значне фізичне та психологічне навантаження, вона змогла витримати випробування завдяки підтримці близьких і глядачів, які стежили за трансляцією.

«Пряма трансляція на YouTube була неймовірним досвідом. Усвідомлення того, що люди дивляться і вболівають за мене, дуже допомагало зберігати мотивацію», — зазначила рекордсменка.

Попередній рекорд передбачав підрахунок до одного мільйона. Фавор вдалося перевершити його, назвавши ще на 70 тисяч чисел більше.

Фінальний день став для неї особливо емоційним.

«Коли я вимовила останнє число, відчула і полегшення, і величезну радість. Це було неймовірне усвідомлення того, що я змогла досягти чогось справді унікального», — поділилася вона.

Фавор Огечі Ані / © Guinness World Records

Хоча 70 днів із майже однаковим щоденним графіком могли б здатися виснажливими для багатьох людей, Фавор каже, що ніколи серйозно не думала про відмову від своєї мети.

Тепер число 1 070 000 стало символом її наполегливості, відданості та любові до справи, яка на перший погляд здається дуже простою — рахування.

