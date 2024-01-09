70-річна жінка, яка народила двійню, вперше показала фото малюків

Нещодавно їх виписали з пологового.

70-річна жінка, яка нещодавно народила двійню, поділилася першими фотографіями малюків.

Про це пише Today.

"Диво-немовлята", як їх називає педіатр, повернулися додому з лікарні разом із мамою.

Сафіна Намуквая народила хлопчика та дівчинку за допомогою кесаревого розтину у Міжнародній жіночій лікарні та Центрі лікування безпліддя в Кампалі, Уганда, 29 листопада. Немовлята були виписані 6 січня, кожне важило 2,2 кг.

"Вона не може припинити дивитися на них", - розповів лікар і фахівець із репродукції Едвард Тамале Салі, додавши, що вона "любляча" і "грайлива" матір.

Намуквая дала дочці ім'я Шакіра Бабійре Набагала, а сину – Като Шафік Кангаве (скорочено Бабійре та Като).

70-річна жінка народила двійню / Фото: Samuel Tamale-Sali

Салі розповів, що Сафіна також має нове прізвисько: тепер у селі її називають Налонго, що означає матір двійнят. А її чоловіка, Валусімбі Бадру, називають Салонго – батько двійнят.

"Вона в хорошій формі, її кров'яний тиск в нормі, у неї немає діабету – вона дуже здорова жінка, і вся Африка радіє за неї", - сказав медик. "Якщо ви хочете ще одну дитину, ми тут", - звернувся до матусі він.

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Зі свого боку, педіатриня Глорія Луньоло описала близнюків як "диво-немовлят" і сказала, що вони їдять суміш і грудне молоко.

1 грудня, через два дні після пологів, Намуквая розповіла, що почувається "прекрасно".

"Хтось може заперечити, що 70 років — це вік, але Бог вирішив, що у 70 років у мене народяться двійнята. Немає нікого, хто міг би обмежити владу та силу Бога", - поділилася вона.

70-річна жінка народила двійню / Фото: Samuel Tamale-Sali

Намуквайя, яка також виховує трирічну доньку, сказала, що має сильну підтримку: "Деякі домогосподарства допомагають мені з пранням та дітьми через мій вік".

Щоб допомогти із зачаттям своїх дітей, Намуквая звернулася до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Через вік вона використовувала донорські яйцеклітини та сперму чоловіка.

Нагадаємо, жінка 35 років жила зі скам'янілим плодом дитини всередині. 73-річна жінка скаржилася на біль у животі.

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