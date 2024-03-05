70-річний чоловік за все життя з'їв рекордну кількість Біг Маків: відомо скільки (фото)

Американець, який занесений до Книги рекордів Гіннеса за кількістю з'їдених за все життя Біг Маків з Макдональдса, продовжив свій рекорд, з'ївши ще 728 гамбургерів 2023 року.

У Книзі рекордів Гіннеса йдеться, що мешканець Фонд-дю-Лака, 70-річний Дональд Горске, за все життя з’їв 34 128 Біг Маків.

Горске, який зберіг чеки та упаковання від кожного з'їденого ним гамбургера, вперше спробував фірмову страву 17 травня 1972 року.

"У той момент я сказав: "Я, напевно, їстиму це до кінця свого життя". Я кинув коробки на заднє сидіння і почав їх рахувати від першого дня", - розповів фанат фастфуду.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

Горске, який є рекордсменом від 1999 року, каже, що його уподобання в їжі згодом змінилися: раніше він з'їдав до дев'яти сендвічів на день, але зараз він зазвичай обмежується двома.

"Люди, які спостерігали, як я їм Біг Мак, часто зазначають, що я маю вигляд, ніби їм його вперше", - сказав він.

Дональд не проти куштувати щось нове: одного разу, 1984 року, він з'їв Burger King Whopper, але вирішив, що це просто не той варіант.

"Якщо мені щось подобається, я завжди цього дотримуюсь", - сказав він.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

Тож, крім Біг Маків, Дон більше нічого не їсть. Він пропускає сніданок, і єдина їжа, яку він вживає, — це невеликий вечірній перекус, наприклад морозиво, фруктовий батончик або картопляні чипси. Його улюбленою їжею раніше були лобстери, але Дон каже, що востаннє він їв їх понад 28 років тому.

Чоловік також поділився, що його незвичайна дієта не завдала шкоди здоров'ю, і він підтримує свою фігуру, утримуючись від картоплі фри.

"Багато хто думав, що я вже мертвий, але натомість я вже 24 роки є рекордсменом – одним з найтриваліших рекордсменів Книги рекордів Гіннеса, так що для мене це дуже круто", - похизувався він.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, чоловік набив рекордну кількість тату кроликів. Скільки їх та який вигляд мають.

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