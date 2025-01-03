70-річний дідусь влаштував гонитву з поліцією: як виявилося, він керував авто без прав 40 років

У місті Вельс, Австрія, співробітники поліції змогли затримати сумнозвісного водія, який керував автомобілем без прав протягом 40 років.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

70-річний австрієць привернув до себе увагу через епатажну поведінку за кермом. Однак він не захотів проходити перевірку і тому втік. Під час втечі він порушував правила дорожнього руху, що наражало на значний ризик інших учасників дорожнього руху.

Зокрема, чоловік проігнорував декілька вулиць з одностороннім рухом і поїхав у неправильному напрямку, попри вузькі смуги руху. Він декілька разів необачно здійснював обгони, попри зустрічний рух, їхав зі швидкістю понад 80 км/год у зоні, де дозволено 30 км/год, і перетинав залізничний переїзд на червоне світло.

Під час подальшої поїздки підтвердилася підозра, що чоловік може бути славнозвісним водієм без прав. Тому декілька патрульних машин поїхали до нього додому. Підозрюваний дійсно припаркував свій автомобіль там.

Водій пояснив свій вчинок і сказав, що був наляканий самим собою і своїми діями. Однак, оскільки поліція переслідувала лише одним автомобілем, він, очевидно, побачив певний шанс уникнути зупинки і тому хотів втекти.

За його власними словами, 70-річний чоловік керує автомобілем без прав вже 40 років. Лише цього року його вже двічі зупиняли за це правопорушення.

Перевірка на алкотестері дала негативний результат, порушнику заборонили кермувати, а також відібрали ключі від автомобіля. Тепер пенсіонерові буде висунуто звинувачення в десятках правопорушень.

Нагадаємо, п'яний водій на Закарпатті врізався в заправку, після чого купив ще випивки. Рівень алкоголю в організмі кермувальника у понад 6 разів перевищував допустиму норму.

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