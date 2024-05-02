70-річний самотній чоловік виявив, що у нього є доросла дочка: історія з життя

Життя самотнього чоловіка змінилося за одну ніч після того, як він дізнався, що у нього є давно втрачена дочка.

Чоловік, якому зараз 70 років, провів більшу частину свого пенсійного віку на самоті, маючи лише друзів та сусідів, які складали йому компанію. Але тепер все повністю змінилося після того, як тест ДНК показав, що він має не лише 50-річну доньку, але й онуків та правнуків

Відповідаючи на запитання Quora "Чи хтось коли-небудь робив ДНК-тест і виявив щось абсолютно шокувальне", його близька подруга поділилася цією історією.

Вона сказала: "Мій хороший друг був шокований. Він, 70-річний неодружений чоловік, дізнався, що у нього є дитина. Матір'ю дитини була його шкільна подруга, яка від нього завагітніла, і він ніколи не знав ні про вагітність, ні про те, що вона віддала дитину на всиновлення. Він зустрів свою доньку через 50 років, коли вона зробила тест ДНК, як і брат моєї подруги. Так вона знайшла свого дядька, а незабаром і біологічного батька".

Відтоді чоловік підтримує зв'язок зі своєю родиною і з задоволенням дізнається про їхнє життя, інтереси та досвід.

Вона додала: "Мій неодружений друг за одну ніч став прадідусем і дуже тішиться, що в його житті з'явилася ця нова сім'я. Вони чудові".

Однак, виявляється, він не єдиний, хто розкрив таємницю після тесту ДНК, як розповів інший користувач: "Моїй мамі було 79 років, коли жінка, яка виросла в тому ж маленькому містечку, що й вона, вийшла з нею на зв'язок і почала спілкуватися. Моя мама сказала: "Я не знаю, хто ця людина, але вона, здається, знає мене". Зрештою, ця жінка сказала мамі, що вона її зведена сестра. Вони організували тест ДНК, і виявилося, що існує "висока ймовірність" того, що вони є зведеними сестрами. Тож через 79 років весь її родовід змінився. Історія закінчилася тим, що батько моєї мами не міг мати дітей, а її мати дуже хотіла, тому батькові цієї іншої жінки дозволили народити дитину від моєї бабусі, і ця дитина стала моєю матір'ю. Очевидно, інша сім'я знала про те, що сталося, але тримала це в таємниці доти, поки моїй мамі не виповнилося 79 років, коли її зведена сестра вирішила поговорити з мамою і дізнатися, чи вона була хорошою людиною. Вирішивши, що так, вона розповіла їй про ситуацію, що склалася".

Нагадаємо, ДНК-тест зруйнував 18-річний шлюб чоловіка. Він заявив, що тепер навіть не може дивитися на свою дружину.

Читайте також: