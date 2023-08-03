70-річну жінку, яка поборола рак, повели до вівтаря її лікарі-онкологи – фото

Жінка, яка одужала від раку, попросила своїх лікарів-онкологів повести її до вівтаря у день весілля.

Про це пише nypost.com.

Пройшовши через виснажливі курси хіміотерапії, 70-річна Шері Джеймс знала, що єдині люди, яким вона хотіла доручити цю місію, були ті, хто врятував їй життя.

У колишньої медсестри акушерства діагностували рак анального каналу 2021 року, коли вона зустрічалася з 77-річним Біллом.

"Мені поставили діагноз плоскоклітинний рак анального каналу. І я сказала йому: "Схоже, настав час розлучатися. Я збираюся боротися з раком, і я думаю, що тобі потрібно вирушити у подорож, як ти завжди хотів". І він відмовився", – пригадала Джеймс.

Шері Джеймс з чоловіком / Фото: Patrick Curphey

Шері сказала, що після того, як їй поставили діагноз, вона одразу почала шукати лікувальні центри. Вона вирішила проїхати близько 2400 км від свого будинку в Севен-Спрінгс, Північна Кароліна, до Онкологічного центру Андерсона Техаського університету в Г'юстоні для лікування.

"Я знала, що доктор медицини Андерсон має клініку, яка займається лікуванням анального раку, і я пішла туди саме з цією метою", — додала вона.

Від лютого по квітень 2021 року Джеймс пройшла курс хіміотерапії та променевої терапії. Її онкологи, Ван Морріс та Емма Голлідей, спочатку сказали їй, що вони сподіваються, що через шість місяців після лікування вона не матиме раку. Але вона одужала через три місяці.

Шері Джеймс та Емма Голлідей / Фото: Patrick Curphey

"Я навіть не могла уявити, як вийду заміж без них. Я часто казала їм: "Ви так старанно працюєте, щоб урятувати моє життя". Вони мали бути там. Я повинна була їх запитати", - поділилася пенсіонерка.

Для Морріса та Голлідей запрошення Джеймс було незвичайним, і їм сподобалася можливість стати частиною великого дня для колишньої пацієнтки.

"Це було одне з найпростіших питань, які мені як лікарю-онкологу задавав пацієнт", - сказав Морріс ABC News.

Шері Джеймс, Ван Морріс та Емма Голлідей / Фото: Patrick Curphey

"Як онкологи, ми, на жаль, набагато частіше отримуємо запрошення на похорон, ніж на весілля", - додала Голлідей. "Отже, це було таке гарне та радісне свято, і сказати "це те, що я ніколи не забуду", ці слова навіть не передають почуття. Це справді приголомшливо".

Шері та Білл Джеймс одружилися 11 червня у Нью-Берні, Північна Кароліна. Наречена сказала, що для неї така честь, що лікарі ведуть її до вівтаря.

Шері Джеймс з чоловіком та лікарями-онкологами / Фото: Patrick Curphey

"Це був найпрекрасніший момент у моєму житті", - сказала вона. "Я відчувала, що не можу обійтися без них, бо не могла святкувати життя без людей, які так старанно працювали, щоб дати мені це. Тому було просто чарівно, що вони були там".

Нагадаємо, раніше наречену повів до вівтаря поліцейський, який посадив її батька за ґрати. Також вона запросила для цієї ролі ще 14 чоловіків.

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