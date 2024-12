71-річна акторка, яку кохав Пабло Ескобар, повністю оголилася і шокувала розкішною фігурою (фото)

Аргентинська блогерка Грасіела Альфано прискорила пульс зухвалим знімком, де постала повністю оголена.

71-річна бабуся поділилася із мільйоном підписників відвертим кадром в Instagram Stories.

На знімку вона без одягу нахилилася над своїм ліжком, хизуючись своєю бездоганною фігурою.

Модель і колишня акторка, яка знялася в численних комедійних фільмах 1970-х років, показала, чому її досі вважають секс-символом у Латинській Америці.

Грасіела Альфано / Фото: instagram.com/iconoalfano

Шанувальники віддали їй належне такими коментарями, як "вона має такий вигляд, ніби їй знову 18 років", "постаріти як Грасіела Альфано – це все, чого я прагну" і "сподіваюся, я матиму її фігуру, коли мені буде 71".

Альфано вперше здобула популярність, коли виграла конкурс краси "Міс Сьєте Діас" 1971 року. Потім вона зробила довгу кар'єру в кіно і на телебаченні у себе на батьківщині, в Аргентині.

Вона сказала, що її нинішня роль бабусі не суперечить тому іміджу, який вона підтримувала протягом усієї своєї кар'єри, повідомляє Need To Know.

Альфано пояснила: "Я дуже чітко усвідомлюю межі фантазії і те, що я представляю у своїй роботі. Чи повинна я бути дівою? Так, я повинна бути дівою. Але потім я залишаю це позаду і можу бути матір'ю і бабусею, і я думаю, що це те, що люди бачать в мені. Багато аргентинських хлопців і дівчат зупиняються, щоб сказати мені, що я їх надихаю. Це мене зворушує".

Грасіела Альфано / Фото: instagram.com/iconoalfano

Грасіела, яка зараз перебуває у стосунках із бізнесменом Карлосом Бустіном, також розповіла, що ледь не вийшла заміж за наркобарона Пабло Ескобара до того, як він очолив Медельїнський картель.

Вона сказала: "Це не міф, це правда. Це було 1972 року, коли я була Панамериканською королевою краси. Він був просто хлопчиком із Медельїна, який хотів бути поруч з королевою Аргентини, якою була я. Він ще не був тим, ким став згодом, йому було 20, а мені 19. Він любив красу, весь час дивився на мене, не кажучи ні слова. Я сказала йому: "Пабло, не дивись на мене так, чого ти витріщаєшся?". Здавалося, він був глибоко закоханий, а я ні. Найсмішніше те, що в той час моя мама поїхала зі мною в подорож, і вона любила цього хлопця. Він був ще хлопчиком, але дуже вихованим. Мама хотіла, щоб я вийшла за нього заміж, тому що він здавався таким гарним хлопцем".

Грасіела Альфано / Фото: instagram.com/iconoalfano

