71-річна акторка, яку кохав Пабло Ескобар, повністю оголилася і шокувала розкішною фігурою (фото)

Фанати й досі шаленіють від її зовнішнього вигляду.
Аргентинська блогерка Грасіела Альфано прискорила пульс зухвалим знімком, де постала повністю оголена.
71-річна бабуся поділилася із мільйоном підписників відвертим кадром в Instagram Stories.
На знімку вона без одягу нахилилася над своїм ліжком, хизуючись своєю бездоганною фігурою.
Модель і колишня акторка, яка знялася в численних комедійних фільмах 1970-х років, показала, чому її досі вважають секс-символом у Латинській Америці.
Шанувальники віддали їй належне такими коментарями, як "вона має такий вигляд, ніби їй знову 18 років", "постаріти як Грасіела Альфано – це все, чого я прагну" і "сподіваюся, я матиму її фігуру, коли мені буде 71".
Альфано вперше здобула популярність, коли виграла конкурс краси "Міс Сьєте Діас" 1971 року. Потім вона зробила довгу кар'єру в кіно і на телебаченні у себе на батьківщині, в Аргентині.
Вона сказала, що її нинішня роль бабусі не суперечить тому іміджу, який вона підтримувала протягом усієї своєї кар'єри, повідомляє Need To Know.
Альфано пояснила: "Я дуже чітко усвідомлюю межі фантазії і те, що я представляю у своїй роботі. Чи повинна я бути дівою? Так, я повинна бути дівою. Але потім я залишаю це позаду і можу бути матір'ю і бабусею, і я думаю, що це те, що люди бачать в мені. Багато аргентинських хлопців і дівчат зупиняються, щоб сказати мені, що я їх надихаю. Це мене зворушує".
Грасіела, яка зараз перебуває у стосунках із бізнесменом Карлосом Бустіном, також розповіла, що ледь не вийшла заміж за наркобарона Пабло Ескобара до того, як він очолив Медельїнський картель.
Вона сказала: "Це не міф, це правда. Це було 1972 року, коли я була Панамериканською королевою краси. Він був просто хлопчиком із Медельїна, який хотів бути поруч з королевою Аргентини, якою була я. Він ще не був тим, ким став згодом, йому було 20, а мені 19. Він любив красу, весь час дивився на мене, не кажучи ні слова. Я сказала йому: "Пабло, не дивись на мене так, чого ти витріщаєшся?". Здавалося, він був глибоко закоханий, а я ні. Найсмішніше те, що в той час моя мама поїхала зі мною в подорож, і вона любила цього хлопця. Він був ще хлопчиком, але дуже вихованим. Мама хотіла, щоб я вийшла за нього заміж, тому що він здавався таким гарним хлопцем".
Нагадаємо, молоді батьки похизувалися, як закрили іпотеку за будинок завдяки порно. Біля шкільних воріт інші батьки ставлять подружжю дуже специфічні запитання.
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