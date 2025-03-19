71-річний чоловік з'їв 35 000 Біг-Маків – фото, подробиці

Американець, який є рекордсменом за кількістю з'їдених бургерів Біг-Мак із МакДональдса за все життя, з'їв вже понад 35 000 від 1972 року.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Дональд Горске з Фонд-дю-Лака з'їв свій 35 000-й бургер 15 березня, майже через 53 роки після того, як він почав відстежувати свою щоденну одержимість бургерами. Він каже, що з'їдає по два на день – один на обід і один на вечерю.

Все почалося 17 травня 1972 року, коли Дональд купив свій перший автомобіль. Тоді він з'їдав по дев'ять Біг-Маків на день, а після того, як викинув на заднє сидіння три використані коробки з-під бургерів, зрозумів, що це єдина їжа, яку він хоче їсти до кінця свого життя.

"Це найкращий сендвіч у світі!" - сказав Дональд, говорячи про класичні дві котлети з яловичини, спеціальний соус, салат, сир, мариновані огірки, цибулю, на булочці з кунжутом.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

"Що зробило мене ентузіастом Біг-Мака, так це гамбургер. Я знав, що хочу їсти свою улюблену їжу, гамбургер, щодня", - сказав він. "Основна причина, чому я залишався в цьому прагненні протягом багатьох років, полягає в тому, що Біг-Маки все ще залишаються моєю улюбленою їжею, і я з нетерпінням щодня чекаю, коли зможу їсти їх".

Дональд зберіг ті оригінальні три коробки і почав збирати те, що згодом стало величезною колекцією пам'ятних сувенірів МакДональдса, яка розкинулася на полицях однієї з кімнат його будинку. Він сказав, що його надихнуло видання Книги рекордів Гіннеса 1970 року, і він знав, що єдиний рекорд, який він точно міг би побити – це з'їдати гамбургер щодня. Зараз це один із найтриваліших безперервних рекордів в історії.

Дональд Горске / Фото: guinnessworldrecords.com

"Це ніколи не був рекорд одного дня, щоб потрапити до книги рекордів, а скоріше рекорд кожного дня, день за днем", - сказав він. "І тепер, після більш ніж 50 років щоденного споживання однієї і тієї ж їжі, я запитую себе: "Куди ж подівся час?".

Дональд зберіг кожну коробку і чек від куплених бургерів, які він акуратно розклав по коробках і пакетах, а на стіні висить календар з підрахунком з'їдених за день котлет.

"Я, напевно, їстиму Біг-Маки щодня до кінця свого життя", - жартує він. "І коли я вийду на вулицю, мої хлопці зможуть записати, який Біг-Мак я з'їв востаннє, і вони зможуть сказати людям: "Саме стільки Біг-Маків вб'є вас!".

Дональд Горске / Фото: Guinness World Records

Попри дієту, дружина Дональда Мері, якій він освідчився в МакДональдсі, засвідчила, що стан його здоров'я насправді хороший, а регулярні візити до лікаря показують, що рівень цукру і холестерину в крові в нормі. Чоловік тепер сумлінно ставиться до споживання страви і щодня здійснює 10-кілометрові прогулянки своїм районом, щоб залишатися активним.

"Порада, яку я б дав тому, хто хотів би оскаржити мій рекорд – не робіть цього", - пожартував Дональд. "Я помру ще до того, як ви встигнете його оскаржити. Я благословенний високим метаболізмом і міцним здоров'ям, які дозволяють мені їсти Біг-Маки, не набираючи при цьому зайвої ваги", - сказав він. "Я, мабуть, єдина людина, яка може їсти Біг-Маки щодня без шкоди для здоров'я".

А найбільший урок, який Дональд засвоїв за роки колекціонування – зберігати зайві Біг-Маки в морозильній камері, на випадок, якщо доступ до МакДональдса буде обмежений через хуртовину. Тепер він також відвідує місцеву франшизу двічі на тиждень, щоб запастися бургерами замість того, щоб їздити щодня, щоб заощадити на бензині.

Дональд Горске / Фото: Guinness World Records

Дональд куштував два інших бургери, окрім Біг-Мака – один "Бургер Кінг Воппер" 1984 року та один подвійний бургер "Топпер" 1984 року - але каже, що жоден інший сендвіч не може завоювати його корону. "Є багато інших мереж бургерних, які я ніколи не мав бажання спробувати", - каже він.

Рекордсмен додав, що люди часто запитують його, що він робитиме, якщо бренд припинить робити культовий сендвіч, але він не хвилюється – з усіма тими грошима, які він вклав у франшизу протягом багатьох років, він сподівається, що кухарі продовжать готувати їх для нього.

"Чи думав я коли-небудь про свій останній Біг-Мак? Так, коли я буду на смертному одрі, а мій син отримає Біг-Мак для мене на дорогу", - поділився Дональд.

Нагадаємо, як пенсіонерка відсудила у McDonald's $2,7 млн. На її честь навіть вигадали премію.

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