71-річний цнотливий чоловік все життя ховається від жінок і звів навколо дому високий паркан - фото

Чоловік, який боїться жінок та у 71 рік залишається незайманим, розповів про свою фобію.

Про це пише Daily Star.

Каллітксе Нзамвіта забарикадувався у будинку на 55 років через страх перед представниками протилежної статі і тримався подалі від громадськості. Він навіть спорудив масивний паркан.

Каллітксе Нзамвіта / Фото: Newsflash

Чоловік зізнався, що "дуже боявся" жінок, які до нього приходили додому, тому і вирішив ізолюватися. Попри цей страх, саме місцеві жінки підтримують його та допомагають йому вижити, оскільки бояться, що він помре.

Будинок Нзамвіта / Фото: Newsflash

Хоч вони і приносять йому продукти, Нзамвіта не підпускає їх близько:

"Причина, через яку я замкнувся тут і поставив паркан, полягає в тому, що хочу бути впевненим, що жінки не підійдуть до мене ближче".

Зі свого боку, місцева мешканка поділилася: "Дивно, хоч він і боїться жінок, саме ми допомагаємо йому добути їжу та деякі речі, які йому потрібні. Коли ми намагаємося допомогти йому, він не хоче, щоб ми підходили близько або розмовляли з ним. Натомість ми даємо йому речі, кидаючи їх на територію будинку, а потім він приходить і забирає їх. Він не дозволяє нам наблизитись до нього, але все одно бере те, що ми пропонуємо, на відстані".

Якщо Нзамвіта помітить жінку на дорозі, він одразу забіжить до будинку і зачинить за собою двері.

Вважається, що затятий холостяк страждає на гінофобію — ірраціональний страх перед жінками. Симптоми можуть бути спричинені просто думками про жінок, що робить життя Каллітксе досить важким. Панічні атаки, рясне потовиділення, прискорене серцебиття і утруднене дихання — все це перераховано як потенційні симптоми. Те ж саме можна сказати і про відчуття слабкості та проблеми зі шлунком, коли ви перебуваєте поруч із протилежною статтю.

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